Mỹ bị nghi muốn xé lẻ Syria

(PL)- Theo trang web Bộ Quốc phòng Mỹ, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu và đồng minh Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ngày 1-5 thông báo dồn sức trận cuối đánh vào các cứ điểm còn lại của IS ở Bắc Syria, quyết tâm quét sạch IS.