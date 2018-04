Mỹ-Pháp hành động chung vụ tấn công hóa học Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 8-4 có cuộc điện đàm về thông tin xảy ra vụ tấn công hóa học mới ở Syria, thống nhất sẽ phối hợp hành động chung với Syria về vụ việc.



“Tổng thống Donald Trump hôm nay điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai lãnh đạo cực lực lên án các vụ tấn công vũ khí hóa học tàn bạo ở Syria, đồng ý chính phủ Assad phải chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền liên tục. Hai lãnh đạo thống nhất sẽ trao đổi thông tin về các vụ tấn công và phối hợp cùng có phản ứng chung và mạnh” - Nhà Trắng thông báo về cuộc điện đàm.

Điện Elysee ngày 8-4 cũng ra thông báo xác nhận điều này, cho biết hai lãnh đạo đã “trao đổi và phân tích” thông tin tấn công vũ khí hóa học ở Douma.



Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón tiếp trong chuyến thăm Pháp năm 2017. Ảnh: REUTERS



Ngày 8-4, 9/15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn bàn về thông tin vụ tấn công. Trước đó cả Nga và Mỹ cũng đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn về vụ việc. Điện đàm, hai ông Trump và Macron thống nhất sẽ cùng nhau đối phó với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Theo các tổ chức dân sự tại Syria, vụ tấn công hóa học xảy ra đêm 7-4 tại thị trấn Douma. AP dẫn thông tin từ Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh) cho biết ít nhất 80 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Trong khi đó Reuters dẫn thông tin từ tổ chức Mũ bảo hiểm trắng cho biết có ít nhất 150 người thiệt mạng. Riêng tổ chức Cộng đồng y tế Mỹ-Syria cho biết số người thiệt mạng là 41.

Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu cho biết các đồng minh phương Tây sẽ tập hợp các hình ảnh, video, lời khai nhân chứng, cả hình ảnh vệ tinh của các máy bay và trực thăng Syria để xây dựng hồ sơ về vụ việc. Tuy nhiên tiếp cận chứng cứ hiện trường là điều khó khăn vì thị trấn Douma đang bị quân Syria phong tỏa nghiêm ngặt.

Trên Twitter ngày 8-4, ông Trump cáo buộc chính phủ Syria là thủ phạm, chỉ trích thẳng Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nga và Iran sẽ phải chịu trách nhiệm, cảnh báo các bên sẽ phải trả giá đắt.



Hình ảnh được cho là cấp cứu nạn nhân trẻ em trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma, Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus (Syria) khuya 7-4. Ảnh: REUTERS



Thông tin về vụ tấn công hóa học ở Douma đến đúng tròn một năm trước, ngày 7-4-2017, ông Trump lệnh nã 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ quân sự Shayrat ở tỉnh Homs (Syria). Đây được cho là nơi triển khai máy bay đi tấn công hóa học ở thị trấn Khan Shaikhoun, tỉnh Idlib (Syria) khiến hơn 80 dân thường thiệt mạng.

Ông Tom Bossert, Cố vấn An ninh nội địa và chống khủng bố của ông Trump, nói không loại trừ khả năng ông Trump sẽ có hành động quân sự với Syria về thông tin này. Còn nhớ sau khi ông Trump lệnh nã tên lửa Tomahawk vào Syria, ông Macron cũng nói Pháp có thể sẽ có hành động đơn phương tương tự nếu Syria còn sử dụng vũ khí hóa học.