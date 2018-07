Nghẹt thở giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Thái Lan nói gì về chiến dịch giải cứu thứ nhất? . Hoạt động giải cứu diễn ra rất nhanh: Tổng thời lượng diễn ra hoạt động giải cứu ngắn hơn so với dự tính là 10 phút. . Chưa xác định danh tính các cháu bé được giải cứu nhưng tất cả đều được xác định là an toàn. “Chúng tôi chưa xác định danh tính các cháu bé đã ra khỏi hang động. Nhưng các cháu đã an toàn dưới sự chăm sóc của các bác sĩ tại BV Prachanukroh” - quan chức Thái Lan cho biết. . Đội cứu hộ gồm 13 thành viên là thợ lặn, cùng với năm người trong đội đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan. Tổng cộng có đến 90 người đã tham gia toàn bộ chiến dịch giải cứu kỳ này, trong đó 50 thợ lặn nước ngoài và 40 thợ lặn Thái Lan. . Những đứa trẻ được đeo mặt nạ dưỡng khí phủ toàn bộ mặt và được các thợ lặn trong đội cứu hộ đưa ra ngoài. Tổng thống Mỹ và dư luận ca ngợi chiến dịch cứu hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm qua (giờ Thái Lan) viết trên mạng xã hội Twitter, cho biết Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền Thái Lan để giải cứu tất cả thiếu niên bị mắc kẹt trong hang Tham Luang. Ông Trump cũng ca ngợi những người tham gia sứ mệnh giải cứu là “vô cùng dũng cảm và tài năng”. Trong khi đó, BBC mô tả trên các trang mạng xã hội đêm qua tràn ngập những lời tán dương dành cho các nhân viên cứu hộ tham gia sứ mệnh giải cứu 12 thiếu niên thuộc đội bóng nhí Thái Lan cùng huấn luyện viên. “Không phải siêu anh hùng nào cũng mặc áo choàng, một số người mặc những bộ quần áo ướt đẫm” - một người tên Wendy Munro viết trên Twitter của mình.