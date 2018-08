Nhà Trắng bác thông tin ông Trump nuốt tài liệu mật

Đây là một trong nhiều cáo buộc của cựu trợ lý Nhà Trắng Omarosa Manigault Newman đưa ra trong quyển hồi ký của bà có tên Unhinged: An Insider Account of the Trump White House, nói về những câu chuyện “thâm cung bí sử” tại Nhà Trắng.



“Tôi đã nhìn thấy tổng thống cho một mảnh giấy vào miệng. Vì ông Trump là một người rất sạch sẽ nên tôi đã sốc khi thấy ông ấy nhai và nuốt mảnh giấy. Mẩu giấy ấy chắc hẳn chứa thông tin rất, rất nhạy cảm” - Newman viết. Bà còn cáo buộc ông Trump “phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và cuồng tín”.



Ông Trump và bà Newman. Ảnh: REUTERS

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders gọi Newman là “cựu nhân viên Nhà Trắng bất mãn”, đang cố gắng “trục lợi” bằng các cuộc tấn công mang tính giả dối.

Newman bị John Kelly, Giám đốc nhân viên Nhà Trắng, sa thải vào tháng 12 năm ngoái. Các nguồn tin Nhà Trắng cáo buộc Newman “khó khăn” và mắc phải hàng loạt lỗi nhẹ. Điển hình là cáo buộc Newman chụp ảnh cưới tại Nhà Trắng, tranh cãi và hung hăng với nhân viên Nhà Trắng, đồng thời bị nghi ngờ ghi âm cuộc trò chuyện Nhà Trắng.