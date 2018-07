Nhận định sốc về nguyên nhân MH370 mất tích

Trang tin Daily Star của Anh ngày 21-7 đưa tin, phi công Allan Lindberg, người có kinh nghiệm hơn 17.000 giờ bay trong 30 năm, cho rằng vấn đề với hệ thống dưỡng khí trên máy bay MH370 có thể đã khiến chiếc máy bay phát nổ giữa không trung.



Một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia. Ảnh: GETTY

Máy bay MH370 chở 239 hành khách mất tích hôm 8-3-2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đi Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây được coi là một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới. Tất cả nỗ lực theo dõi chiếc máy bay xấu số đều thất bại và xác máy bay hiện ở đâu cũng vẫn là một ẩn số.



Rất nhiều giả thuyết được đưa ra như phi công Zaharie Ahmad Shah đã tiến hành vụ tự sát tập thể và máy bay rơi xuống vùng biển Nam Ấn Độ Dương hay như máy bay MH370 bị người ngoài hành tinh bắt cóc.

Tuy nhiên, phi công Lindberg, 54 tuổi, nói với Daily Star Online rằng máy bay gặp nạn có thể là do hệ thống dưỡng khí trục trặc, phi hành đoàn thiếu dưỡng khí và chưa kịp liên lạc để xin sự giúp đỡ từ mặt đất.

"Tôi cho rằng các phi công đã bất tỉnh và máy bay bay theo chế độ tự động cho tới khi nó cạn nhiên liệu. MH370 đã bất ngờ rẽ sang trái. Vì một lý do nào đó, họ (phi hành đoàn) đã không thông báo khó khăn của họ cho cơ quan kiểm soát không lưu. Có thể là do họ bị hết dưỡng khí hoặc do sợ hãi" - ông Lindberg nói.



Một mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở Mozambique có khả năng cao thuộc về MH370. Ảnh: GETTY

Ông Lindberg bác bỏ giả thuyết cho rằng cơ trưởng của MH370 là Zaharie Ahmad Shah đã thực hiện một vụ tự sát tập thể. Theo ông, giả thuyết mà ông đưa ra căn cứ vào những sự việc xảy ra trước đó. Ông nói: "Chuyện này từng xảy ra với chuyến bay QF30 của hãng hàng không Qantas ngày 25-7-2008 ở biển Đông. Bình dưỡng khí của máy bay đã bị thủng với kích thước 1,2 x 1,8 m khiến áp suất buồng lái giảm. Điều tương tự có thể cũng đã xảy ra với MH370".



Giả thuyết mới của ông Linberg đưa ra giữa lúc giới chức Malaysia cho biết sẽ công bố báo cáo cuối cùng và đầy đủ về vụ mất tích MH370 vào ngày 30-7 tới đây sau hơn bốn năm tìm kiếm không có nhiều kết quả.

Máy bay MH370 biến khỏi màn hình radar lúc 12 giờ 14 ngày 8-3-2014 khi ở vị trí gần đảo Phuket ở eo biển Malacca. Giới chức Malaysia tin rằng lời cuối cùng của cơ trưởng và cơ phó MH370 trước khi mất tích là: “Chúc ngủ ngon Malaysia 3 7 0”.



Các tình nguyện viên khiêng một mảnh vỡ được tìm thấy ở quần đảo Reunion. Ảnh: GETTY

Quá trình tìm kiếm ban đầu hợp tác giữa Malaysia, Trung Quốc và Australia bị ngừng vào đầu tháng 1-2017 sau khi không có kết quả đáng kể nào và không giải thích được chuyện gì xảy ra trên chuyến bay xấu số.



Đến tháng 10-2017, cơ quan hàng không dân sự Malaysia thông báo thuê Ocean Infinity - một công ty thám hiểm đáy biển tại Texas, Mỹ - tiếp tục tìm kiếm MH370.

Ocean Infinity bắt đầu tìm MH370 từ ngày 22-1-2018. Theo thỏa thuận, công ty này sẽ có 90 ngày tìm kiếm nhưng thực tế phải kéo dài trong nhiều tháng do bị thời tiết xấu làm gián đoạn. Sau hơn bốn năm tìm kiếm tiêu tốn hàng triệu USD, vẫn chưa ai có thể giải thích nguyên nhân thực sự MH370 mất tích là gì.

Tín hiệu "ping" thu được từ MH370 cho thấy chiếc máy bay đã tiếp tục bay khoảng bảy giờ thì cạn nhiên liệu. Các chuyên gia suy đoán khả năng cao máy bay đã rơi ở vị trí cách bờ biển TP Perth, Australia khoảng 1.600 km. Tuy nhiên, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn ở đáy biển này cũng không đem lại kết quả, không tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào.



Hiến binh hải quân Pháp kiểm tra bản đồ trong khu vực tìm kiếm MH370. Ảnh: GETTY

Năm 2015, các tình nguyện viên khi dọn dẹp bãi biển ở St Andre, Reunion (gần Mauritius) đã tìm thấy mảnh vỡ được cho là có liên quan đến MH370. Năm 2017, giới chức Australia cũng công bố các ảnh chụp vệ tinh cho thấy 12 vật thể trôi nổi gần khu vực nghi ngờ MH370 đã rơi. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm được hộp đen máy bay.



Tờ The Sun mới đây đưa tin hai phát thanh viên là Duncan Heyde và Thane Kirby đến từ New Zealand nói đã tìm thấy một vật thể trong chuyến đi tới Mauritius, một đảo nhỏ từng phát hiện mảnh vỡ được cho là của chiếc MH370. Heyde cho biết họ đã tìm thấy một vật thể vòm màu trắng có chiều rộng khoảng 2,5 m. Họ đã cố tiếp cận vật thể này 5-6 lần nhưng chưa thành công do thời tiết xấu.