Tàu sân bay Mỹ lưu lại Địa Trung Hải đối phó Nga

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman rời căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia ngày 11-4 và vào biển Địa Trung Hải ngày 19-4, gần một tuần sau khi Mỹ cùng Anh, Pháp dội 103 quả tên lửa vào các mục tiêu ở Syria.



Các nguồn tin cho hay động thái triển khai tàu sân bay tới Địa Trung Hải sẽ là lời đáp cho các hoạt động của Nga ngày càng gia tăng tại khu vực và cũng phù hợp với chiến lược an ninh quốc gia mới của Washington. Tháng 12-2017, Tổng thống Donald Trump đã công bố chiến lược an ninh quốc gia “Nước Mỹ trước tiên”, chính thức Nga và TQ là các đối trọng về an ninh, tuyên bố hai quốc gia này đang “thách thức năng lực, tầm ảnh hưởng và lợi ích của Mỹ”.



Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman rời căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia ngày 11-4. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Một quan chức quốc phòng cho biết quân đội Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về khu vực điều động đội tàu tác chiến này. Theo Defense News, việc tàu sân bay Harry S. Truman được duy trì gần châu Âu hơn Trung Đông “sẽ là một thay đổi lớn đối với các nhiệm vụ được hải quân Mỹ thực hiện kể từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh”. Động thái này cũng như một lời gợi nhắc cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với quân đội chính phủ Syria nếu tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học để tấn công dân thường thì Mỹ đã có sẵn hỏa lực để thực hiện thêm đợt tấn công mới.

Chuyên gia Jerry Hendrix, Giám đốc Trung tâm An ninh mới (Mỹ), cho rằng nếu kế hoạch này được thông qua thì hải quân Mỹ sẽ được tăng thêm nguồn lực để thực hiện các cuộc tuần tra trong các khu vực chiến lược tiếp giáp Nga như biển Baltic và biển Đen.