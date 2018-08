Bé 1 ngày tuổi được cứu sống ngoạn mục

Ngày 23-8, TS. BS Hồ An Bình, Phó trưởng Khoa Cấp cứu Tim mạch Can thiệp, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ưng Huế cho biết ê kip can thiệp tim mạch của khoa vừa thực hiện thành công một ca đặt stent ống động mạch cho bé sơ sinh 1 ngày tuổi.



Đây là ca can thiệp đặt stent thành công cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay.

TS Bình cho biết sau khi sinh bé được phát hiện dị tật tim bẩm sinh phức tạp nên đã được chuyển sang Khoa Cấp cứu Tim mạch. Tại đây sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định can thiệp đặt stent để nong ống động mạch phổi cho bé. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, bé đã được đặt thành công stent nong ống động mạch phổi.

“Đây là ca can thiệp đặt stent thành công cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay. Cháu bé bị dị tật tim bẩm sinh nặng, nếu không can thiệp kịp thời sẽ tử vong vì máu không bơm lên phổi được. Sau này, khi sức khỏe của cháu ổn định, các bác sĩ phẫu thuật tim mạch sẽ tiến hành phẫu thuật để sửa chữa dị tật cho cháu”, TS Hồ Anh Bình nói.