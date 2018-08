Bé 8 tháng tuổi tử vong sau 9 ngày bác sĩ không tìm ra bệnh

Ngày 9-8, Sở Y tế Nghệ An cho biết đã nhận được báo cáo quá trình điều trị bệnh nhân Nguyễn Bùi Tuấn Kiệt (8 tháng tuổi, xóm Kháng Trung, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc) tại Khoa lây, BV Đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo báo cáo, bé Kiệt được đưa vào nhập viện vào chiều 19-7 với chuẩn đoán khi vào khoa lây là bé bị sốt virus/viêm mũi họng.



BV Đa khoa huyện Nghi Lộc.

Trước khi được đưa đến BV, bé đã bị bệnh ở nhà 3 ngày với biểu hiện sốt cao, ho, khò khè. Vào khoa Khám bệnh với tình trạng tỉnh táo, niêm mạc hồng, nhiệt độ 38,9 độ C…



Tiếp nhận khi vào Khoa lây, bé tỉnh mệt, da niệm mạc hồng, mạch 137l/p. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé Kiệt bị sốt virus, viêm mũi họng. Các bác sĩ sau đó đã cho truyền chai Ringerlacta, uống thuốc hạ sốt Hapacol 150mg, thuốc Cefuroxim 120mg.

Ngày thứ 2 và thứ 3, bé Kiệt sốt từ 38,4 đến 38,6 độ C, toàn thân nổi sẩn đỏ. Các bác sĩ đã cho truyền chai Ringerlactat,uống thuốc hạ sốt Hapacol 150mg, thuốc Cefuroxim 120mg, 2 gói uống S-C Biosubtyl, 1 gói uống S-C. Ngày thứ 4, bé Kiệt vẫn tiếp tục sốt 39,5 độ C và được các bác sĩ xử trí Biotaksym kèm uống các loại thuốc như những ngày trước.

Sang ngày thứ 5, ngày thứ 6, bé Kiệt liên tục sốt sao hơn 39 độ C. Ngoài các loại thuốc trên, bé còn được cho thêm ORS, bổ sung thêm Solimedrol 40mg. Trên người bé xuất hiện sưng đau, nổi ban đỏ toàn thân, gối trái sưng.

Đến ngày thứ 7 và ngày thứ 8, bé Kiệt hết sốt nhưng vẫn được các bác sĩ cho uống các loại thuốc như những ngày trước.

Đến ngày thứ 9, bé Kiệt trở lại sốt cao 38,8 độ C, quấy khóc, đau vùng quanh rốn, bạch cầu tăng cao. Các bác sĩ hội chẩn và chuyển bệnh nhi sang BV Sản nhi Nghệ An vào 14 giờ chiều 27-7.

Các BS ở BV Huyện Nghi Lộc chuẩn đoán bé Kiệt trước lúc chuyển viện là “sốt chưa rõ nguyên nhân”.

Bé Kiệt nằm điều trị tại BV Sản nhi Nghệ An một ngày, bệnh không đỡ nên được chuyển ra BV Nhi Trung ương (Hà Nội). Tại đây, các BS xác định bé bị sốc nhiễm khuẩn do nhiễm khuẩn huyết, suy đa phủ tạng. Do bệnh chuyển biến quá nặng, ngày 5-8, bé Kiệt đã tử vong tại BV Nhi Trung ương.



Báo cáo của BV Đa khoa huyện Nghi Lộc.

Chia sẻ trên trang cá nhân, người thân bé Kiệt cho rằng các y, bác sĩ BV Đa khoa huyện Nghi Lộc đã quá chậm trễ trong việc điều trị, để bé Kiệt nằm viện 9 ngày nhưng không phát hiện được bệnh sớm khiến bệnh của bé ngày càng nặng. Khi bé được chuyển lên tuyến trên thì đã quá muộn.



Bác sĩ Nguyễn Huy Phúc - Giám đốc BV Đa khoa huyện Nghi Lộc, cho biết: “Tôi khẳng định BV không tắc trách, nhưng nhận định ban đầu của các bác sĩ và phác đồ điều trị là không chuẩn xác”.

Bác sĩ Phúc cũng thừa nhận, những chẩn đoán ở BV Nhi Trung ương thì phía BV Đa khoa huyện Nghi Lộc không phát hiện được. Các bác sĩ đã không dứt khoát, vì nếu cho bé Kiệt chuyển viện vào ngày thứ 3 thì có thể đã không để xảy ra hậu quả trên.

BV Đa khoa huyện Nghi Lộc đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn để làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.