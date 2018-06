Diễn biến mới về ổ dịch cúm khiến hơn 80 người phải cách ly

Người có cúm không nên tiếp xúc thai phụ Cúm A/H1N1 là một loại cúm mùa thông thường, khá lành tính và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, khi thai phụ có sức đề kháng yếu hơn người bình thường thì khi nhiễm bệnh có thể gây biến chứng dị tật thai nhi đối với thai dưới 12 tuần hoặc biến chứng nặng. Do đó người có cúm không nên tiếp xúc với thai phụ. Đối với người có bệnh lý nền như phổi tắc nghẽn mãn tính, trẻ nhỏ chưa được chích ngừa, bệnh có khả năng diễn tiến nặng như viêm phổi, suy hô hấp. Khi mắc bệnh, người bệnh không nhất thiết phải điều trị bằng thuốc mà chỉ cần chăm sóc điều trị triệu chứng, tăng cường uống vitamin C, nước cam, nước chanh... để tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, cần vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, găng tay, hạn chế đến nơi đông người, không dùng chung đồ dùng cá nhân như ly, tách, chén, bát, khăn... với người khác. Ngoài ra, dịch cúm có thể lây lan nhanh trong nhóm nhân viên y tế, vệ sinh do việc di chuyển từ khu này sang khu khác. Do đó các nhân viên y tế phải đeo khẩu trang, găng tay trong quá trình thao tác, rửa tay trước và sau khi khám, tiếp xúc với bệnh nhân. BS LÊ HỒNG NGA, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Y tế dự phòng TP