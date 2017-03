10 loại thực phẩm không nên ăn khi đói

Mì ăn liền là món ăn quen thuộc với người dân toàn thế giới nhưng chúng thực sự là thực phẩm cực kỳ nguy hiểm.



1. Bơ thực vật margarine

Do được làm từ thực vật thay vì chế phẩm sữa của động vật, margarine khiến nhiều người lầm tưởng là nó "nhẹ", dễ tiêu hóa hoặc "lành mạnh". Đây thực sự là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, nhất là khi rất nhiều người lại chọn ăn bơ thực vật thay cho bơ bình thường. Vấn đề của margarine nằm ở chỗ loại dầu thực vật nguyên liệu để làm ra nó đã được hydro hóa, nói dễ hiểu là cho thêm chất bảo quản để chúng có thể giữ đông được ở nhiệt độ phòng. Điều này có nghĩa là bơ thực vật rất nhiều chất béo chuyển hóa (chất béo có hại). Sở dĩ chất béo chuyển hóa rất nguy hiểm là vì chúng sẽ khiến cơ thể tích tụ cholesterol ở trong nội tạng - tăng nguy cơ trụy tim, đột quỵ ở người.

2. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói hay sandwich là những món ăn nhanh rất được ưa chuộng. Thế nhưng lý do để chúng góp mặt trong danh sách này là vì chúng thực sự rất hại cho sức khỏe. Thịt chế biến sẵn ăn đúng là rất ngon, dễ gây nghiện nhưng một nghiên cứu mới công bố của WHO đã khẳng định có mối liên hệ giữa việc ăn nhiều thịt chế biến sẵn với ung thư trực tràng. Thật không may, danh sách những loại thực phẩm chế biến sẵn bị báo động đỏ không chỉ có xúc xích và thịt xông khói mà còn có cả thịt muối, thịt nguội...

3. Nước ngọt

Ngoài nước lọc thì nước ngọt nói chung là loại thức uống phổ biến thứ hai tại Mỹ. Tuy nhiên, điều bạn có thể không biết là lượng đường cao chót vót trong đồ uống có gas (thường là dưới sạng siro ngô nhiều fructose) sẽ làm tăng đường huyết của cơ thể. Theo thời gian, nó sẽ khiến cơ thể bạn kháng insulin và phát triển thành bệnh tiểu đường. Và hiển nhiên, nước ngọt cũng không thể giúp bạn có được vòng eo hoàn hảo.

4. Chất tạo ngọt nhân tạo

Gần như tất cả sản phẩm dán nhãn "ăn kiêng", "ít đường" hoặc "không đường" đều sử dụng một loại chất tạo ngọt nhân tạo nào đó, như sucralose hoặc aspartame chẳng hạn. Thật đáng buồn, thường thì những người muốn giảm cân đều tìm đến các loại thực phẩm này với mong muốn kiểm soát được cân nặng của mình. Nhưng trên thực tế, chúng lại làm tăng đường huyết của họ và nghiêm trọng hơn, tiềm ẩn nguy cơ tiểu đường, béo phì, cao huyết áp. Lời khuyên đưa ra là bạn nên sử dụng đường bình thường, với liều lượng ít hoặc tốt nhất là bỏ hẳn nguyên liệu này ra khỏi chế độ ăn của mình.

5. Đồ chiên rán nhiều dầu

Những loại thức ăn chiên rán nhiều dầu như khoai tây chiên, hành tây chiên... đều là món ăn kinh điển của dân Mỹ. Rất hiếm nhà hàng đồ Mỹ nào mà lại không phục vụ những món ăn này. Nhưng thật không may, dù chúng ăn rất ngon miệng nhưng hậu quả mà chúng gây ra cho cơ thể thì lại đắng ngắt. Chúng có chứa hàm lượng chất béo bão hòa cực cao, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì và tiểu đường cho người ăn.

6. Bỏng ngô quay bằng lò vi sóng

Cả gia đình cuộn tròn trên ghế sofa xem TV vào tối cuối tuần, cùng nhau thưởng thức món bỏng ngô quay lò vi sóng thơm lừng. Thật là một cảnh tượng hạnh phúc và đầm ấm. Nhưng cũng thật không may, đây lại là một thói quen không tốt cho sức khỏe. Đúng, nhiều hãng đang quảng cáo sản phẩm của họ có ít chất béo và sodium nhưng đó không phải là vấn đề chính. Nguy cơ thực sự nằm ở đường viền của túi đựng bỏng ngô. Bên trong chúng có chứa một chất hóa học là acid perfluoroctanic (PFOA), được cho là có mối liên hệ với bệnh ung thư, phổi và rối loạn tuyến giáp.

7. Thực phẩm đóng hộp

Đồ hộp - dù cho đó là sốt cà chua, đậu hay rau - luôn được ưa chuộng vì sự tiện lợi của chúng. Thế nhưng bên trong các vỏ hộp đều chứa một hợp chất độc hại là BPA, có thể ngấm vào thức ăn bên trong sau một thời gian nhất định. Người ta nghi ngờ BPA có thể can thiệp vào nồng độ hormone bên trong cơ thể và gây ra những bệnh như béo phì hay dậy thì sớm.

8. Mì ăn liền

Mì ăn liền là món ăn quen thuộc với người dân toàn thế giới nhưng chúng thực sự là thực phẩm cực kỳ nguy hiểm. Lượng calo cung cấp bởi mì ăn liền rất lớn, trong khi chất dinh dưỡng hầu như không có. Hàm lượng sodium trong mì ăn liền gần như là cao đầu bảng, gây tăng huyết áp, đe dọa trụy tim và đột quỵ của những người có sức khỏe yếu. Ngoài ra, việc ăn quá nhiều mì ăn liền cũng khiến cơ thể thừa cholesterol, béo phì...