3 sự kết hợp thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch bạn nên biết 25/04/2026 07:29

(PLO)- Kết hợp một số thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch là cách tuyệt vời để nhận được nhiều lợi ích hơn.

Khi đi cùng nhau, một số loại thực phẩm có thể biến món ăn nhẹ hàng ngày thành nguồn dinh dưỡng quý giá tốt cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tim mạch nói riêng. Sự kết hợp đúng cách giúp cải thiện lưu thông máu, giảm viêm và hạ thấp mức cholesterol.

Nước ép củ dền với hạt chia

Nước ép củ dền kết hợp hạt chia cung cấp các chất dinh dưỡng và hợp chất thực vật có lợi. Việc kết hợp hai loại thực phẩm này hỗ trợ sức khỏe tim mạch theo những cách sau:

Nước ép củ dền chứa nitrat, chất này làm giãn và mở rộng mạch máu, giúp kiểm soát huyết áp. 1 2

Hạt chia giàu axit béo omega-3, giúp giảm viêm và hỗ trợ hạ cholesterol.

Nước ép củ dền và hạt chia đều giàu chất xơ, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ giảm cân. Giảm cân thừa giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bạn có thể thưởng thức bằng cách xay cùng nhau trong một ly sinh tố hoặc làm món pudding nước ép củ dền hạt chia.

Giấm táo và mật ong

Bạn có thể kết hợp giấm táo (ACV) và mật ong để tạo thành thức uống thảo dược chống viêm. Hỗn hợp này hỗ trợ tim mạch theo nhiều cách:

Mật ong chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương. Nó cũng hỗ trợ lưu thông máu và chức năng tim mạch tốt hơn.

Giấm táo có thể tốt cho cholesterol và huyết áp. Nghiên cứu cho thấy uống một lượng nhỏ mỗi ngày giúp giảm nhẹ mức cholesterol toàn phần và huyết áp.

Giấm táo làm tăng cảm giác no sau bữa ăn, hỗ trợ việc kiểm soát cân nặng.

Khi uống, bạn nên pha loãng giấm táo với nước để giảm độ axit. Nên uống từng ngụm nhỏ bằng ống hút để bảo vệ men răng.

Sô cô la đen và trà

Thưởng thức một miếng sô cô la đen cùng tách trà là món ăn nhẹ ngọt ngào và tốt cho tim mạch. Sự kết hợp này mang lại lợi ích nhờ các flavan-3-ol có trong cả hai loại thực phẩm.

Flavan-3-ol là một loại chất chống oxy hóa flavonoid có thể giúp hạ huyết áp. Tác dụng này đặc biệt rõ rệt ở những người bị huyết áp cao (tăng huyết áp). Những phát hiện này dựa trên nghiên cứu trên khoảng 5.000 người, bao gồm cả người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp và tiểu đường.

Để thấy được hiệu quả, bạn nên duy trì thói quen dùng sô cô la đen hoặc trà trong vòng bốn đến tám tuần.