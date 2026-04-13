6 thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên tốt cho sức khỏe tim mạch 13/04/2026 12:30

(PLO)- Các loại thực phẩm giàu nitrat như lựu, rau lá xanh và củ dền giúp thư giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và giúp hạ huyết áp.

Nước ép lựu thường được coi là liệu pháp tự nhiên hỗ trợ giảm huyết áp hiệu quả. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn duy nhất. Dưới đây là 6 loại thực phẩm mang lại lợi ích tương tự cho sức khỏe tim mạch.

Chúng giúp kiểm soát huyết áp bằng cách thay thế các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều natri. Ảnh: AI.

Rau lá xanh

Các loại rau như cải xoăn và rau bina rất giàu nitrat tự nhiên. Tiến sĩ Geoffrey Abbott, Giáo sư sinh lý học và vật lý sinh học tại Đại học UC Irvine, cho biết cơ thể chuyển hóa nitrat thành oxit nitric để điều hòa huyết áp.

Oxit nitric làm giãn cơ trơn và các mạch máu, từ đó giảm sức cản mạch máu và hạ huyết áp. Rau lá xanh cũng là thành phần cốt lõi của chế độ ăn DASH. Chúng giúp kiểm soát huyết áp bằng cách thay thế các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều natri.

Chuối và trái cây giàu kali

Các loại trái cây như chuối, bơ và dưa lưới giúp cơ thể đào thải natri. Chuyên gia dinh dưỡng Liz Weinandy tại Trung tâm Y tế Wexner (Đại học bang Ohio) cho biết, khi huyết áp cao, cơ thể sẽ cố gắng đào thải nhiều natri hơn. Ăn thực phẩm giàu kali giúp thúc đẩy quá trình này và làm giãn mạch máu.

Củ dền

Chuyên gia dinh dưỡng Michelle Routhenstein cho biết củ dền giàu cả nitrat và kali. Nghiên cứu cho thấy nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp tâm thu từ 4 đến 10 mmHg ở người lớn bị huyết áp cao hoặc tiền tăng huyết áp.

Yến mạch

Yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan beta-glucan, giúp cơ thể loại bỏ cholesterol. Việc ăn yến mạch thường xuyên có thể cải thiện mức cholesterol, giảm tích tụ mảng bám và duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh. Tuy nhiên, hiệu quả làm giảm huyết áp trực tiếp của yến mạch vẫn đang được nghiên cứu thêm để có kết luận rõ ràng nhất.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi và cá thu rất giàu axit béo omega-3 (EPA và DHA). Những chất béo này giúp giảm viêm và làm giãn mạch máu.

Ăn ít nhất hai đến ba phần cá béo mỗi tuần giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cải thiện chỉ số huyết áp. Khoảng 2-3g EPA và DHA mỗi ngày có thể làm giảm huyết áp đáng kể, đặc biệt ở người tăng huyết áp chưa điều trị.

Sô cô la đen

Sô cô la đen với hàm lượng ca cao từ 70% trở lên có thể giúp giảm huyết áp nhờ chứa nhiều flavanol. Hợp chất này giúp động mạch linh hoạt hơn, giảm sức cản dòng máu và bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương do oxy hóa.

Cách bổ sung thực phẩm hạ huyết áp vào chế độ ăn

Bạn nên bổ sung từ từ các thực phẩm này vào thực đơn để tránh gây khó chịu cho hệ tiêu hóa do dư thừa chất xơ. Chuyên gia gợi ý nên thay thế thịt chế biến sẵn bằng cá béo 1-2 bữa mỗi tuần, hoặc dùng yến mạch thay cho ngũ cốc nhiều đường.

Trước khi thay đổi chế độ ăn, người bệnh cao huyết áp hoặc đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ.