Vì sao ăn sầu riêng giúp điều hòa huyết áp? 26/03/2026 16:03

(PLO)-Sầu riêng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Sầu riêng, loại quả nhiệt đới đặc sản của vùng Đông Nam Á, từ lâu đã nổi tiếng với mùi hương nồng đặc trưng, hương vị độc đáo và kết cấu béo ngậy.

Chính những đặc điểm này đã khiến sầu riêng trở thành loại trái cây gây ra những phản ứng trái chiều mạnh mẽ nhất hoặc là cực kỳ yêu thích, hoặc là vô cùng ác cảm.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ gai góc và mùi hương gây tranh cãi là một loại siêu thực phẩm với giá trị dinh dưỡng khổng lồ.

Theo các chuyên gia, sầu riêng thực chất là một nguồn cung cấp năng lượng và dưỡng chất dồi dào. Nó chứa nhiều vitamin (C, B6, folate) và các khoáng chất thiết yếu như sắt, magie, kali.

Đặc biệt, sầu riêng rất giàu các hợp chất thực vật có lợi như anthocyanins và polyphenols là chất chống oxy hóa giúp chống lại căng thẳng oxy hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Carotenoids, tiền chất của vitamin A hỗ trợ thị lực và hệ miễn dịch. Flavonoids có đặc tính chống viêm và ngăn ngừa bệnh tật.

Đặc biệt, hợp chất lưu huỳnh hữu cơ tạo nên mùi hương đặc trưng nhưng hỗ trợ giải độc, tăng cường miễn dịch.

Nhờ sự kết hợp độc đáo này, sầu riêng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như điều hòa huyết áp nhờ hàm lượng kali cao, hỗ trợ tiêu hóa do giàu chất xơ, tăng cường sức mạnh xương khớp và cải thiện tâm trạng vì chứa tryptophan giúp sản sinh serotonin – hormone hạnh phúc. Tuy nhiên, ăn theo mức độ vừa phải mới tốt cho sức khỏe.