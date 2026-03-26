Vì sao có lúc ăn rau cũng ảnh hưởng đến bệnh tiểu đường? 26/03/2026 09:51

(PLO)-Kiểm soát bệnh tiểu đường đồng nghĩa với việc giữ cho lượng đường trong máu luôn ở mức ổn định.

Việc chủ động nhận diện và loại bỏ nhóm thực phẩm chứa nhiều đường dưới đây sẽ giúp người bệnh bảo vệ sức khỏe tốt hơn và ngăn ngừa các đợt tăng đường huyết đột ngột.

Đứng đầu danh sách cần thận trọng là các loại đồ uống có đường như nước ngọt, nước tăng lực, trà ngọt và thậm chí là một số loại nước ép trái cây đóng chai.

Do ở dạng lỏng, cơ thể sẽ hấp thụ đường cực nhanh, gây ra tình trạng tăng đường huyết tức thì.

Thay vào đó, việc duy trì độ ẩm cho cơ thể bằng nước lọc, trà không đường hoặc nước khoáng có ga kèm một lát chanh tươi là lựa chọn thông minh hơn.

Tương tự, các loại bánh kẹo, sô-cô-la và đồ tráng miệng thường chứa nhiều đường tinh luyện nhưng lại rất ít giá trị dinh dưỡng. Nếu cảm thấy thèm ngọt, người bệnh có thể thay thế bằng trái cây tươi với lượng vừa phải hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các món ngọt.

Một cái bẫy đường tiềm ẩn khác nằm ở các loại gia vị ngọt như tương cà, sốt BBQ hay nước sốt trộn salad.

Dù thường được sử dụng với lượng nhỏ, nhưng chúng có thể tích tụ dần trong ngày và ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số đường huyết. Người bệnh nên ưu tiên các phiên bản không đường hoặc tự chế biến tại nhà để kiểm soát thành phần.

Bên cạnh đó, các món chiên rán và thức ăn nhanh dù không có vị ngọt nhưng lại chứa bột mì tinh chế và chất béo không lành mạnh, không chỉ làm tăng đường huyết mà còn gây tăng cân và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trong nhóm trái cây, các loại trái cây đóng hộp thường được ngâm trong siro đường đậm đặc, làm mất đi tính lành mạnh vốn có. Trái cây tươi hoặc đông lạnh không thêm đường sẽ là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin an toàn hơn.

Đối với đồ uống có cồn, các loại bia, rượu vang ngọt và cocktail chứa một lượng lớn đường và calo, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều tiết đường huyết của gan. Nếu sử dụng, người bệnh nên chọn rượu vang khô hoặc rượu mạnh với lượng chừng mực và phải theo dõi sát sao chỉ số glucose.

Các loại tinh bột trắng như bánh mì trắng, gạo trắng và mì ống thông thường có chỉ số đường huyết (GI) cao, khiến chúng phân hủy nhanh chóng thành glucose tương tự như đường tinh luyện.