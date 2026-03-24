Những thực phẩm mà người bệnh tiểu đường nên tránh 24/03/2026 17:34

(PLO)-Những thực phẩm tưởng bình thường có thể gây ảnh hưởng lớn trên người bệnh tiểu đường.

Theo các chuyên gia, kiểm soát bệnh tiểu đường không chỉ nằm ở việc bạn ăn gì mà còn ở việc bạn chủ động tránh những gì.

Một chế độ ăn uống cân bằng và tỉnh táo là công cụ hữu hiệu nhất để ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Nhóm thực phẩm đầu tiên cần cẩn trọng là các loại sữa nguyên kem và chất béo chuyển hóa. Các sản phẩm như phô mai béo, kem và sữa nguyên chất chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao, dễ làm tăng cholesterol xấu (LDL) và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Đặc biệt, một số nghiên cứu cho thấy chất béo bão hòa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin theo thời gian.

Tương tự, chất béo chuyển hóa thường có trong thực phẩm chế biến sẵn không chỉ gây tăng cân mà còn thúc đẩy phản ứng viêm, gây hại cho mạch máu và dẫn đến cao huyết áp.

Thay vì các lựa chọn này, người bệnh nên ưu tiên các sản phẩm thay thế tách béo nhưng phải đảm bảo không bị thêm đường để bù đắp hương vị.

Tinh bột trắng và đồ chiên rán cũng là những kẻ thù thầm lặng của đường huyết. Các loại tinh bột tinh chế như cơm trắng, bánh mì trắng đã bị loại bỏ chất xơ, khiến cơ thể hấp thụ cực nhanh và gây ra các đợt tăng đường huyết đột ngột.

Thay vào đó, việc sử dụng ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp cung cấp năng lượng bền bỉ và ít tác động đến đường huyết hơn. Đối với đồ chiên rán, lượng dầu mỡ lớn không chỉ chứa nhiều chất béo bão hòa mà còn làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, tạo ra lượng calo rỗng và nạp quá nhiều natri vào cơ thể.

Các loại thịt chế biến sẵn và thịt đỏ nhiều mỡ cũng nằm trong danh sách hạn chế. Xúc xích, thịt xông khói hay thịt nguội thường chứa rất nhiều muối và chất bảo quản, gây áp lực lên huyết áp và hệ tim mạch. Các phần thịt đỏ nhiều mỡ như sườn lợn, thịt ức bò cũng liên quan đến nguy cơ bệnh tim.

Người bệnh nên chuyển sang các nguồn đạm nạc như ức gà hoặc các phần thịt bò ít mỡ như thăn bò để đảm bảo dinh dưỡng. Ngoài ra, việc tiêu thụ rượu bia cũng cần được kiểm soát ở mức độ vừa phải để không làm gián đoạn quá trình quản lý bệnh.

Đáng chú ý, nhiều loại thực phẩm mang danh nghĩa lành mạnh như trái cây khô thực chất lại chứa lượng đường rất cao cô đặc trong kích thước nhỏ, khiến người dùng dễ dàng nạp quá mức cho phép.

Các loại ngũ cốc ăn sáng đóng gói, bánh quy hay đồ ngọt chế biến sẵn thường sử dụng tinh bột đơn giản và đường phụ gia, dẫn đến mức insulin tăng vọt ngay đầu ngày mới.

Ngay cả các loại nước giải khát, nước tăng lực hay nước ép trái cây đóng chai cũng tiềm ẩn nguy cơ gây béo phì và phụ thuộc vào thuốc điều trị. Thay vào đó, nước lọc ngâm thảo mộc tươi hoặc trái cây họ cam quýt là lựa chọn thay thế an toàn hơn.

Cuối cùng, việc kiểm soát lượng muối là vô cùng quan trọng dù nó không trực tiếp làm tăng đường huyết. Ăn quá mặn sẽ gây cao huyết áp, một yếu tố làm tăng gấp đôi rủi ro biến chứng cho người tiểu đường.