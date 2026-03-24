Chuyện gì xảy ra nếu không đi bộ đủ 10.000 bước chân mỗi ngày? 24/03/2026 11:08

Đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản và hiệu quả nhất để hỗ trợ sức khỏe tổng thể mà không tốn chi phí hay đòi hỏi thiết bị chuyên dụng.

Tuy nhiên, con số 10.000 bước chân vốn phổ biến từ thập niên 1960 tại Nhật Bản thực chất mang tính chất một khẩu hiệu tiếp thị hơn là một quy chuẩn y khoa bắt buộc cho tất cả mọi người.

Các nghiên cứu khoa học mới nhất tính đến tháng 3-2026 cho thấy lợi ích sức khỏe có thể đạt được ở những cột mốc thấp hơn đáng kể tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng thể chất của mỗi cá nhân.

Theo một nghiên cứu từ Đại học Northwestern, những người trưởng thành từ 60 tuổi trở lên chỉ cần duy trì từ 6.000 đến 9.000 bước mỗi ngày đã có thể giảm từ 40% đến 50% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ so với nhóm chỉ đi bộ 2.000 bước.

Một báo cáo khác cũng chỉ ra rằng cột mốc 7.000 bước mỗi ngày có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2, mất trí nhớ và trầm trọng hơn là các bệnh lý về tim mạch.

Điều này mang lại sự khích lệ lớn cho những người không đủ khả năng duy trì cường độ vận động quá cao nhưng vẫn muốn bảo vệ sức khỏe bền vững.

Việc đi bộ thường xuyên giúp tim bơm máu hiệu quả hơn, làm giãn mạch máu và hỗ trợ ổn định huyết áp. Ngoài ra, thói quen này còn giúp cải thiện chỉ số cholesterol bằng cách tăng cường các hạt mỡ tốt và giảm mỡ xấu, đồng thời giúp cơ thể điều tiết insulin hiệu quả hơn để duy trì trọng lượng ổn định.

Các chuyên gia tim mạch nhấn mạnh rằng chỉ cần 10 phút vận động mỗi ngày cũng đã tạo ra tác động tích cực và không nhất thiết phải thực hiện những bài tập cường độ mạnh mới có thể tối đa hóa lợi ích cho hệ tim mạch.

Theo các chuyên gia, nếu việc đếm bước gây áp lực tâm lý, người dùng có thể chuyển sang mục tiêu dựa trên thời gian với khoảng 30 phút đi bộ mỗi ngày, chia nhỏ thành nhiều đợt nếu cần thiết.

Cường độ đi bộ cũng đóng vai trò quan trọng, trong đó việc đi bộ nhanh đến mức hơi thở dốc nhưng vẫn có thể trò chuyện được coi là mức vận động trung bình lý tưởng cho hầu hết người trưởng thành.