Tại sao uống cà phê có thể gây khó chịu cho dạ dày? 22/03/2026 10:10

(PLO)-Bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê là thói quen của hàng triệu người. Tuy nhiên, đối với không ít người, nghi thức này thường đi kèm với cảm giác buồn nôn hoặc khó chịu ở bụng.

Việc cảm thấy nôn nao sau khi uống cà phê thường xuất phát từ việc cà phê có mức axit nhẹ. Các axit tự nhiên này có thể kích thích dạ dày sản xuất thêm dịch vị, gây kích ứng niêm mạc dẫn đến khó chịu.

Caffeine đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và tăng axit dạ dày. Những người nhạy cảm với caffeine có thể cảm thấy chóng mặt hoặc nôn nao ngay cả với một lượng nhỏ.

Uống khi bụng rỗng là tác nhân phổ biến nhất. Khi không có thức ăn làm lớp đệm, axit trong cà phê sẽ tác động trực tiếp lên dạ dày.

Ngoài ra, sự tương tác giữa caffeine với một số loại thuốc như kháng sinh, thuốc chống trầm cảm hoặc các tình trạng sức khỏe như trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày và hội chứng ruột kích thích cũng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng này.

Để giảm thiểu tình trạng kích ứng, loại cà phê và cách pha chế đóng vai trò quyết định. Các loại hạt rang đậm thường có độ axit thấp hơn so với rang sáng màu. Uống theo kiểu espresso thường được làm từ hạt rang trung bình hoặc đậm và có khẩu phần nhỏ, giúp dạ dày dễ thích nghi hơn cà phê pha phin. Cà phê ủ lạnh giúp giảm lượng axit tự nhiên một cách đáng kể.

Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế các loại kem béo, siro ngọt hoặc chất làm ngọt nhân tạo nếu thường xuyên bị nôn nao. Hãy thử uống chậm lại thay vì uống quá nhanh để tránh gây áp lực đột ngột cho hệ tiêu hóa.

Cà phê thực tế đóng góp vào lượng chất lỏng hàng ngày do chứa 98% là nước và không gây mất nước nếu tiêu thụ ở mức 2-4 tách mỗi ngày.