8 thực phẩm ngăn chặn cơn thèm thuốc lá

Nghiện thuốc lá đang lấy đi hàng triệu mạng sống mỗi năm. Theo WHO, thuốc lá giết chết hơn 7 triệu người mỗi năm. Ung thư phổi là căn bệnh chết người tồi tệ và phổ biến nhất ở những người hút thuốc lá.



Hiện mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến sử dụng thuốc lá. Bệnh tật và tử vong sớm do sử dụng thuốc lá chiếm 12% tổng gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam... Đáng chú ý, một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư phổi có hút thuốc lá lên tới 96,8%. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành, đột quỵ và bệnh mạch máu ngoại vi. Để ngăn chặn cơ thèm thuốc lá, bạn có thể ăn một số loại thực phẩm dưới đây để giảm cơ thèm chất nicotine có trong thuốc lá, theo Boldsky.

1. Sữa



Sữa làm mùi thuốc lá trở nên khủng khiếp. Ảnh: Internet

Theo một nghiên cứu được tiến hành bởi Đại học Duke, những người hút thuốc lá uống một ly sữa trước khi hút một điếu thuốc khiến cho mùi thuốc lá trở nên khủng khiếp. Nếu bạn không tin điều đó, hãy uống một ly sữa trước khi thèm thuốc lá và xem nó hoạt động như thế nào.

2. Cam thảo

Cam thảo là một loại thảo dược long đờm và có chứa các đặc tính chống viêm có thể giúp bỏ hút thuốc một cách tự nhiên. Bạn có biết tại sao không? Bởi vì hương vị hơi ngọt của cam thảo giúp ngăn chặn sự thèm hút thuốc lá. Nhai một rễ cây cam thảo nhỏ để thỏa mãn cảm giác thèm ăn nicotine của bạn. Hoặc bạn có thể uống một tách trà rễ cam thảo hai lần hoặc ba lần một ngày.

3. Nhân sâm

Nhân sâm cũng được biết là giúp giảm bớt tần suất thèm nicotine vì nó được coi là thuốc bổ cho tuyến thượng thận và tạo ra nhiều hoóc-môn cortisol trong máu. Có một muỗng cà phê bột nhân sâm với một ly sữa hoặc ngũ cốc sẽ làm giảm sự thèm muốn hút thuốc. Nó cũng giúp để thoát khỏi sự căng thẳng tinh thần của bỏ thuốc lá

4. Gừng với chanh

Bạn có biết tại sao gừng được coi là một trong những loại thảo mộc được đánh giá cao nhất của Ayurveda (hệ thống y học Hindu truyền thống có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ) ? Bởi vì nó có chứa các đặc tính chống vi khuẩn, chống viêm và các hợp chất lưu huỳnh có thể giúp hạn chế cơn nghiện thuốc lá. Ngâm miếng gừng nhỏ với nước cốt chanh và trộn với hạt tiêu đen. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn hút thuốc, hãy hút một miếng gừng.

5. Trà xanh hoặc trà đen

Một nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc thường xuyên uống trà xanh hoặc trà đen ít có khả năng bị ung thư phổi hơn những người không hút thuốc. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng có thể là do nồng độ catechin cao trong trà, một hợp chất phytochemical được gọi là flavonoid. Flavonoid là chất chống oxy hóa có thể ức chế hoạt động của các gốc tự do. Các nguồn catechin khác có trong sôcôla đen, nho đen và mâm xôi.

6. Thực phẩm giàu vitamin C

Những người hút thuốc thường xuyên bị thiếu vitamin C vì cơ thể đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng này để chống lại các gốc tự do. Theo Viện Y tế Quốc gia, một người hút thuốc nên tiêu thụ ít nhất 35 mg vitamin C mỗi ngày. Nếu thiếu chúng có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim, rối loạn về mắt và ung thư.

7.Bổ sung vitamin E

Một nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc ăn uống các thực phẩm chứa vitamin E trong một tuần đã cải thiện chức năng của các mạch máu của họ. Ăn các thực phẩm giàu vitamin E bao gồm mầm lúa mì, hạnh nhân, hạt hướng dương, trứng và rau xanh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các nguồn tốt nhất của vitamin E là mầm lúa mì và dầu mầm lúa mì.

8. Rau quả



Tiêu thụ nhiều rau họ cải ít có khả năng bị ung thư phổi. Ảnh: Internet

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người hút thuốc tiêu thụ nhiều rau họ cải ít có khả năng bị ung thư phổi vì những loại rau này là nguồn tự nhiên của isothiocyanates. Isothiocyanates là những hợp chất ngăn chặn sự phát triển, tăng trưởng và lây lan của các tế bào ung thư. Có các loại rau họ cải như súp lơ, cải bắp, cải xoăn, bông cải xanh, củ cải, cà rốt... Những thực phẩm này còn có khả năng kiềm hãm cơn thèm thuốc của bạn. Chúng làm thuốc lá bị biến vị khủng khiếp và cũng làm giảm cơn thèm nicotine.

Vài mẹo để ngăn chặn việc sử dụng thuốc lá:

- Tránh đường, thịt đỏ, cà phê và rượu: Tránh đuờng vì đường sẽ làm bạn thêm thèm thuốc hơn. Trong khi đó, thịt đỏ làm gia tăng hương vị thơm của thuốc lá. Tác động của cà phê và của rượu lên não khiến bạn thấy thèm một điếu thuốc. Và một khi bạn đã uống một ngụm cà phê, quyết tâm giảm hút thuốc của bạn cũng sẽ lung lay theo.

- Bạn có thể nhai kẹo cao su trong miệng để ngăn chặn việc thèm thuốc.