Phát hiện nhiều sản phẩm Vinaca tại TP.HCM

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận bà Tuyết không có mặt tại công ty mà chỉ có chủ nhà là ông Nguyễn Xuân Sơn. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Sơn nói không biết gì về hoạt động của chi nhánh Công ty Vinaca.

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều loại thực phẩm chức năng và mỹ phẩm do Công ty Vinaca sản xuất để dưới gầm giường.

Cơ quan chức năng đang lập biên bản làm việc. Ảnh: TRẦN NGỌC

Các sản phẩm bao gồm sáu lọ Vinaca ung thư CO3.2, tám lọ Vinaca xương khớp CO2. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn ghi nhận có bảy hộp xà phòng Vinaca Spa đa dụng, bốn hộp tẩy mùi hôi cơ thể Vi5 cùng nhiều loại khác như Vinaca Baby Vi6, Vinaca ung thư Vi3.

Sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện, ông Sơn mới thừa nhận toàn bộ thực phẩm chức năng và mỹ phẩm là của Công ty Vinaca. Cơ sở của ông chỉ là địa điểm giới thiệu sản phẩm. Ông Sơn cũng không xuất trình được giấy phép hoạt động của chi nhánh Công ty Vinaca, kể cả giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

Đoàn kiểm tra lập biên bản và niêm phong toàn bộ sản phẩm để xử lý.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 15-1, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng mỹ phẩm của bà Đào Thị Chúc (phường Ngọc Sơn). Cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ một lượng lớn sản phẩm chức năng. Trong đó có thực phẩm chức năng ung thư không rõ nguồn gốc, xuất xứ mang tên “Vinaca ung thư CO3.2.

Tiếp đó, cơ quan chức năng phát hiện các sản phẩm này đã được Sở Y tế Hải Phòng cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm cho Công ty TNHH Hồng An Phong (xã Hồng Phong, huyện An Dương). Tuy nhiên, công ty này không sản xuất mà chỉ đốt than tre nghiền nát rồi cung cấp cho cơ sở bà Chúc.