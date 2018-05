Thu hồi 3 loại mỹ phẩm có hàm lượng thủy ngân quá cao

Các sản phẩm này là Cream new white tobe effective after 5 days, Cream Victory tobe effective after 5 days và Kem tàn nhang-tái tạo ngừa lão hóa Lavish skin as you.



Trước đó, các sản phẩm này đã được Trung tâm Kiểm nghiệm Đồng Nai lấy mẫu từ Công ty TNHH Mỹ phẩm Hoa Việt, Biên Hòa, Đồng Nai đi kiểm tra. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy cả 3 mẫu đều không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm, hàm lượng thủy ngân vượt quá giới hạn cho phép.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, yêu cầu Công ty mỹ phẩm Hoa Việt phải thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định, gửi báo cáo thu hồi về Cục trước ngày 15-6. Đồng thời đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh phải thu hồi các sản phẩm trên.

Thủy ngân có tác dụng ngăn các sắc tố phát triển, chính vì thế khiến da trắng sáng hơn. Thủy ngân vô cơ thẩm thấu qua da, bài tiết qua nước tiểu, mồ hôi hoặc sữa mẹ. Nhiễm độc thủy ngân có tác hại nghiêm trọng với hệ thần kinh, gây ra chứng mệt mỏi, trầm cảm, chóng mặt, đau đầu, thậm chí làm hư thận.