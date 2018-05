Công ty mỹ phẩm Phi Thanh Vân tiếp tục bị phạt 70 triệu đồng

Công ty do diễn viên, người mẫu Phi Thanh Vân quản lý, có địa chỉ tại 588 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân phú, TP.HCM. Lý do bị phạt là do công ty đã sản xuất mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng (cụ thể kem dưỡng trắng da toàn thân không đạt chỉ tiêu vi sinh).

Trước đó, vào tháng 1-2018, công ty mỹ phẩm do người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân quản lý cũng đã bị xử phạt 155 triệu đồng do sản phẩm không đủ điều kiện lưu hành, bị ngành y tế niêm phong, buộc phải tiêu hủy.

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Phi Thanh Vân. Ảnh: CTV

Tương tự, Công ty TNHH MTV Sản xuất-Thương mại và Dịch vụ Dvi Beauty (231 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM) cũng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 15 triệu đồng với lý do kinh doanh mỹ phẩm khi chưa thực hiện công bố sản phẩm.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn cho biết UBND TP.HCM cũng đã ra quyết định phạt bà Đào Thị Sen (110/5/8 tỉnh lộ 2, tổ 5, ấp Xóm Đông, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) với số tiền “khủng” lên tới 140 triệu đồng.

Lý do, bà Sen mặc dù không có giấy phép hoạt động nhưng vẫn cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Chưa hết, bà Sen hành nghề khi không có chứng chỉ hành nghề và bán thuốc chưa được phép lưu hành.