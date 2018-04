TP.HCM tiếp tục truy sản phẩm Vinaca

Tại địa chỉ 66 Diệp Minh Châu (phường Tân Sơn Nhì), đoàn kiểm tra ghi nhận đây là trụ sở của Công ty Cổ phần Vinaca Sài Gòn do bà Đỗ Thị Phương Lê làm giám đốc.

Trong buổi làm việc, bà Lê có trình giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, bà Lê cho rằng do cơ sở mới thành lập nên chưa hoạt động. Thế nhưng khi kiểm tra, đoàn phát hiện khá nhiều sản phẩm Vinaca “ém” dưới gầm cầu thang.

Sản phẩm Vinaca phát hiện tại cơ sở kiểm tra. Ảnh: TRẦN NGỌC

Sau khi thống kê, đoàn kiểm tra ghi nhận tổng cộng có 18 chai xịt Baby Vinaca Vi6, 33 chai Vinaca Vi7 tỉnh táo, 14 chai Vinaca ung thư Vi3 và ba hộp Vinaca spa đa dụng.

Do bà Lê không có bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc toàn bộ sản phẩm nói trên nên đoàn kiểm tra niêm phong, chờ xử lý.

Riêng tại địa chỉ 373/46 Âu Cơ (phường Phú Trung), đoàn kiểm tra ghi nhận đây là trụ sở của Công ty TNHH Vinaca VP Sài Gòn 03.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận cửa ngoài công ty đã khóa mặc dù có người trong nhà. Dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, đoàn kiểm tra đã lập biên bản.

Một số hộ dân cho biết cơ sở này đã khai trương được khoảng 10 ngày và có tổ chức giới thiệu sản phẩm Vinaca rất rầm rộ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 15-1, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng mỹ phẩm của bà Đào Thị Chúc (phường Ngọc Sơn). Cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ một lượng lớn sản phẩm chức năng. Trong đó có thực phẩm chức năng ung thư không rõ nguồn gốc, xuất xứ mang tên “Vinaca ung thư CO3.2.

Tiếp đó, cơ quan chức năng phát hiện các sản phẩm này đã được Sở Y tế TP Hải Phòng cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm cho Công ty TNHH Hồng An Phong (xã Hồng Phong, huyện An Dương). Tuy nhiên, công ty này không sản xuất mà chỉ đốt than tre nghiền nát rồi cung cấp cho cơ sở bà Chúc.