Bảng này trước hai lượt trận cuối chưa CLB nào đảm bảo đã có vé đi tiếp và cũng chẳng ai mất hết cơ hội.



Cục diện bảng G sau bốn lượt như sau: 1. Yangon Utd (9 điểm), 2. Bali Utd (5 điểm), 3. FLC Thanh Hóa (4 điểm), 4. Cebu Global (4 điểm).

Điều người hâm mộ quan tâm là thái độ của FLC Thanh Hóa với cúp này như thế nào, đặc biệt sau khi họ vừa chia tay HLV ngoại Mihail, đồng thời có những điều tiếng không ít khi HLV ngoại chỉ trích một số cầu thủ FLC Thanh Hóa thiếu tính chuyên nghiệp, còn truyền thông thì bóng gió chuyện cầu thủ lật thầy (!?).

Phong độ của FLC Thanh Hóa chưa cao từ V-League cho đến AFC Cup không phải do non kém mà là ở đầu tàu. Thực tế thì FLC Thanh Hóa đang sở hữu dàn cầu thủ rất tốt nhưng vẫn “lừ đừ” chưa thể hiện hết do “ách tắc” về mặt tư tưởng nhiều hơn là chuyên môn.

HLV Mihail ra đi, trợ lý Hoàng Thanh Tùng lên tạm quyền. Liệu FLC Thanh Hóa có còn “máu” chinh phục AFC Cup hay sẽ quay lại “ao nhà”.

Dù sao thì người hâm mộ vẫn hy vọng á quân V-League còn nỗ lực và khát khao chinh phục AFC Cup chứ không đá bỏ. Nếu thực sự như thế và siết chặt nhau thể hiện hết mình thì cửa thắng đại diện Philippines đối với FLC Thanh Hóa không phải là khó.