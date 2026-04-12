Trọng tài Hàn Quốc nhìn Somalia và Ấn Độ mà thẹn thùng 12/04/2026 17:58

(PLO)-Trọng tài Hàn Quốc cũng không thể góp mặt ở World Cup 2026 dù là quốc gia bóng đá hàng đầu châu Á.

Không có lấy một vua sân cỏ nào của Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Trọng tài Hàn Quốc vắng mặt ở kỳ World Cup thứ tư liên tiếp.

Giới vua sân cỏ Hàn Quốc nhìn sang đất nước nghèo nàn lạc hậu như Somalia còn có trọng tài góp mặt tại World Cup. Không đâu xa, một quốc gia đông dân nhất thế giới như Ấn Độ có nền bóng đá cực kỳ yếu mà còn góp đến 5 trọng tài, UAE có 3 trọng tài. Vậy mà cường quốc bóng đá châu Á Hàn Quốc lại chẳng có một vị vua sân cỏ nào ở World Cup 2026.

Nữ trọng tài FIFA Kim Yu-jeong, người Hàn Quốc rất quen mặt cũng không thể góp mặt ở World Cup 2026 dù giải này có 6 trọng tài nữ. Ảnh:Y.N

World Cup 2010 tại Nam Phi, Hàn Quốc có trợ lý Jeong Hae-sang, đó là kỳ World Cup gần nhất Hàn Quốc có “đóng góp” trọng tài cho FIFA.

World Cup 2002, khi Hàn Quốc và Nhật Bản đồng chủ nhà thì có trọng tài Kim Young-joo, đó là trọng tài Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Phương châm của FIFA là mời các trọng tài xuất sắc tại giải trong nước và quốc tế làm nhiệm vụ ở World Cup. FIFA mời 52 trọng tài, 88 trợ lý và 30 trọng tài VAR đến từ 50 LĐBĐ quốc gia thành viên của 6 liên đoàn châu lục và khu vực.