Nghe bài hát bế mạc VCK World Cup 2018

Video bài hát Live It Up.

Video bài hát Live It Up vừa được FIFA đăng tải trên kênh YouTube chính thức của mình hôm qua (8-6). Đây là bài hát do diễn viên nổi tiếng của Mỹ từng đoạt giải Grammy - Will Smith cùng các ca sĩ Nicky Jam (Mỹ) và Era Istrefi (Albania) trình bày trong lễ bế mạc World Cup 2018.



Bài hát Live It Up được sáng tác bởi Thomas Wesley Pentz và được phát hành vào ngày 25-5 vừa qua. Bài hát này sẽ được trình diễn trên sân vận động Luzhniki, Moscow (Nga) trước trận chung kết World Cup vào ngày 15-7.

Coca Cola, nhà tài trợ và đồng hành cùng FIFA World Cup 2018, trước đó đã phát hành bài hát chính thức World Cup 2018 với tên gọi Color do ca sĩ Jason Derulo và Maluma trình bày. Cả hai sẽ biểu diễn bài hát này trong lễ khai mạc World Cup 2018 vào ngày 14-6-2018.

World Cup 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại Nga từ ngày 14-6 đến 15-7-2018 tại 11 thành phố ở nước Nga gồm Moscow, St. Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Yekaterinburg, Samara , Sochi và Rostov-on-Don.