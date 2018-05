Những ngọn cờ ở Champions League

Một vòng đấu bán kết có bốn đội bóng đại diện cho bốn quốc gia nhưng phần hay nhất của bốn đại diện đấy là lối chơi cống hiến đậm chất kỹ thuật và cả những bộ óc chiến thuật. Nếu Real Madrid thở phào sau 90 phút lượt về khi không để thua thêm sau kết quả 2-2 ở lượt về thì AS Roma có quyền ngẩng cao đầu với những gì họ đã làm được tại thành Rome.



Các fan của Barcelona có thể tiếc nuối cho sự chểnh mảng của cầu thủ nhà khi lượt về tứ kết để AS Roma thắng đậm đến ba bàn trắng nhưng rõ ràng đại diện bóng đá Ý đã cho thấy họ không ăn may để vào bán kết. Vì thế mà cuộc chia tay sau trận tử chiến tại Olimpico, dù chủ nhà AS Roma dừng chân nhưng họ xứng đáng được khán giả thành Rome đứng lên vỗ tay khen ngợi những chàng trai cảm tử của mình. Không có nước mắt và sự uất ức như Buffon và Juventus từng đau đớn bị loại sau tứ kết mà thay vào đấy là cuộc chia tay hào hùng thay cho hình ảnh bóng đá Ý thất thủ ở vòng chung kết World Cup.



Liverpool vào chung kết nhưng AS Roma chia tay với dấu ấn đậm nét của những cuộc lội ngược dòng vĩ đại. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Hình ảnh của AS Roma phần nào làm mờ đi sự hiện diện của Liverpool ở trận chung kết sau thời gian dài vắng mặt ở trận quyết định cùng chiếc cúp danh giá này. Tuy nhiên, cái cách mà Liverpool đã làm trước đó khi họ từng vượt qua Man. City ở tứ kết rồi thắng hủy diệt 5-2 AS Roma ở lượt đi sau khi dẫn trước 5-0 đã khiến nhiều người nghĩ về một cơn lốc đỏ ở thành trì Anfield.

Sự hiện diện của đại diện bóng đá Anh ở chung kết ít mang màu sắc của bóng đá Anh mà có phần gia vị đậm đặc với chất Đức của HLV Klopp và cả phần sắc sảo của một viên ngọc Ai Cập: Mohamed Salah.

Với Bayern Munich, đội bóng hiện thân cho lối chơi chắc chắn và có truyền thống lừng lững vào chung kết bởi sự lầm lì và kiên cố thì nay họ lại “chết” bởi phần mạnh mẽ nhất làm nên tên tuổi mình và bóng đá Đức. Tấn công rất nhiều, sút cầu môn cũng rất nhiều nhưng xác suất thành bàn chỉ cao với các đội bóng yếu, còn với những “ông lớn” kiểu Real Madrid thì Bayern Munich lại vấp. Ngược lại, ở hàng thủ với sự chắc chắn luôn được tôn vinh cao thì nay lại là “điểm chết” của “hùm xám”. Họ có quyền tiếc cho sự nhận định sai lầm của trọng tài, tiếc vì thiếu một bàn thắng trên sân khách nhưng điều đau đớn nhất là sự ngờ nghệch của người gác đền.

Nói thế không có nghĩa là Real Madrid may mắn. Đội bóng với ba lần liên tiếp có mặt ở chung kết và đã hai lần đăng quang ngôi vua, phá vỡ mọi lời nguyền rõ ràng họ không mạnh như 1-2 mùa trước nhưng vẫn là tập thể đáng sợ. Phải thừa nhận cái đầu của Zidane quá lọc lõi không chỉ là phù thủy trên sân thời cầu thủ mà trên ghế HLV, anh xứng đáng là tướng lĩnh trong cách dùng người. Khi cái tên Ronaldo không thể sáng thì nhiều cái tên trẻ lập tức sắm vai người hùng. Hay một Benzema tưởng bị quên lãng lại là người được Zidane làm sống lại ở Bernabeu với hai bàn vào lưới Bayern Munich.

Champions League mùa này quá hay nhờ bốn đại diện của bốn quốc gia đã phủ nhận đi những nghi ngờ về sự hiện diện không cân đối xét trên bình diện các ông lớn hay được nhắc đến trong hơn thập niên qua.

Liverpool và Real Madrid sẽ tranh chiếc cúp cao quý nhưng rõ ràng đại diện của nước Anh và Tây Ban Nha không đứng một mình với quốc gia sở hữu hai CLB. Bởi Liverpool bây giờ mang cả chất Đức, tinh thần Đức vào lối chơi hừng hực của họ, lại được pha trộn cả chất xúc tác châu Phi lẫn điệu samba lãng mạn trong đó. Hay đại diện Tây Ban Nha giờ có khối óc của một người Pháp, cơ bắp và sự nguy hiểm của một người Bồ Đào Nha và sức sống lẫn sự khôn ngoan của một “tiểu châu Âu” nơi nhà vô địch.

Và những ngọn cờ ở Champions League năm nay chắc chắn sẽ tiếp thêm hơi thở cho kỳ World Cup dự báo nhiều biến động ở Nga.