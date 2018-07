+ Đội hình ra sân:





Pháp không có sự thay đổi so với đội hình đã thắng dễ Uruguay trong khi Bỉ có những xáo trộn do thiếu vị trí quan trọng ở hàng lang phải của Thomas Meunier. Vì thế HLV Martinez buộc phải có những xáo trộn nhằm gia cố cho hành lang này nghiêng nhiều về phương án an toàn hơn là gia tăng sức tấn công. Alderweireld Toby được trám vào để án ngữ nhằm hạn chế khả năng leo biên của cặp Matudi – Hernandez nhiều hơn.



Tuyến giữa nếu không có Fellaini cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Carrasco Yannick ăn cùng ở cùng với Pogba ở Man. United lại thuộc mẫu cầu thủ trẻ hơn, khỏe hơn.

+ Đối đầu: 73 lần gặp nhau Bỉ thắng 30 trận, Pháp thắng 24 trận, còn lại hai đội hòa 19 trận. Pháp vượt trội hơn hẳn thời có Zidane và Henry nhưng bây giờ Henry lại là người Pháp chỉ điểm cho Bỉ tìm cách phá lưới Pháp.

+ Nhận định: Pháp được xem là đội bóng toàn diện ở cả ba tuyến đặc biệt là có sức trẻ Mbappe với tốc độ xuất phát cực nhanh và nguy hiểm nếu có khoảng trống. Bỉ không có mẫu cầu thủ kiểu Mbappe nhưng lại sở hữu những bài phản công thật nhanh mà nạn nhân là Nhật và Brazil.

Pháp ngại hàng công của Bỉ trong khi Bỉ đánh giá rất cao tiền vệ phòng ngự Kante được xem là mẫu cầu thủ chuyên trị các ngôi sao hạt nhân của đối thủ. Nếu Kante từng thành công qua việc khóa chặt Messi của Argentina và Suarez của Uruguay thì với Bỉ Kante sẽ bị chi phối bởi hai tiền vệ sáng giá có khả năng sáng tạo và ăn bàn như nhau là Hazard và Kevin De Bryune.

Pháp đang thăng hoa nhưng “quỷ đỏ” đang “đỏ” sau hai trận thắng ngược Nhật và loại Brazil.

Với cái hay không thua gì Pháp cộng với vận may đang theo sát có thể Bỉ sẽ vượt qua Pháp để lấy suất vào chung kết dù có thể cả hai sẽ kéo nhau sang hai hiệp phụ.