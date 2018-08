Rắc rối từ cái tên, VĐV có nguy cơ lỗi hẹn Olympic

VĐV Wilson Loyanae Erupe, người Kenya đã nhập tịch Hàn Quốc để được khoác áo tuyển Hàn qua các cuộc thi quốc tế và nhất là Olympic nhưng đã bất thành vì cái tên không có “tí Hàn” nào cả. Và lần này Wilson đã được khoác cái tên rất Hàn, nhưng chưa biết Bộ Tư pháp Hàn Quốc chấp nhận không?



Wilson trước đây không thể thi đấu cho Hàn Quốc vì chưa đặt tên Hàn

Lần trước Wilson Loyanae Erupe đã mang quốc tịch Hàn đầy đủ nhưng không đủ pháp lý để khoác áo tuyển Hàn dự Olympic Rio 2016. Lần này anh mang cái tên rất Hàn là Oh Joo-han (từ tiếng Hàn có nghĩa là Tôi Chạy cho Hàn Quốc) đang trình Bộ Tư pháp Hàn Quốc để anh chàng người Kenya này đủ tư cách pháp lý khoác áo tuyển Hàn dự Olympic 2020.



Kenya là quê hương sản sinh ra những nhà vô địch Marathon thế giới và Olympic. Trước đó Wilson đã mang quốc tịch Hàn năm 2015, nhưng… quên đổi cái tên cho nó có chất Hàn. Thế là anh xin hộ chiếu Hàn không được và đã lỗi hẹn Olympic Rio.

Thành tích tốt nhất của Mr “Tôi Chạy Cho Hàn Quốc” ở cự ly Marathon (42,5km) là 2g5’13” mà anh đã lập được tại giải Marathon Quốc tế Seuol hồi tháng 3-2016. Thành tích tốt nhất lịch sử Marathon mà VĐV Hàn Quốc lập được là 2g07’20” do VĐV Lee Bong-ju lập tại Olympic 2000, thành tích này cũng giúp Lee đoạt HCB.



Nay Wilson đã có tên Hàn là "Tôi Chạy Cho Hàn Quốc"

Để Wilson, hay Oh Joo-han nhanh chóng hợp pháp cái tên của mình thì chính HLV của anh là ông Oh Chang-seok đứng ra chạy giấy tờ đầy đủ và hợp pháp cùng với sự trợ giúp của LĐ Điền kinh Hàn Quốc để Oh Joo-han có dịp thi quốc tế và mang huy chương về cho Hàn Quốc.



Oh Joo-han năm nay 29 tuổi…đến Olympic 2020 thì đã 31 tuổi, không biết tay chạy cự ly dài này phục vụ cho Marathon Hàn Quốc được bao nhiêu năm nữa.