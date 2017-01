4 ngày nghĩ Tết, 80 người chết vì TNGT

Ngày 29-1, Cục CSGT (C67, Bộ Công an) cho biết trong bốn ngày nghỉ Tết (từ 26-1 đến 29-1), cả nước đã xảy ra 132 vụ TNGT, làm chết 80 người, 128 người bị thương.

TNGT chủ yếu xảy ra trên đường bộ với 128 vụ, làm 77 người chết, 126 người bị thương. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm 3 người chết, 2 người bị thương; đường thủy nội địa không xảy ra vụ TNGT nào.

Theo C67, TNGT có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và số người chết từ ngày mùng 1 và mùng 2 Tết. Việc người dân uống nhiều rượu bia là một nguyên nhân khiến tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong những ngày Tết có chiều hướng tăng.

Nhận định về tình hình này, C67 cho rằng một phần nguyên nhân là do tâm lý ngày xuân, người tham gia giao thông đã “dễ dãi” cho mình sự tùy tiện vi phạm luật giao thông và nghĩ rằng CSGT không phạt trong những ngày Tết.



Theo Cục CSGT, TNGT có chiều hướng tăng do người dân còn sử dụng rượu, bia khi lái xe trong ngày Tết

Ngoài ra, ý thức về việc “uống có trách nhiệm” vẫn chưa được nâng lên, nhiều người vẫn điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia. Đặc biệt, một số thanh niên cũng lấy ngày Tết là thời điểm “xả hơi” để tụ tập khuya, tham gia giao thông không an toàn, không đội mũ bảo hiểm.

Trong đó, điển hình là vụ TNGT xảy ra vào rạng sáng ngày 29-1, tại ngã tư Hai Bà Trưng - Ngô Quyền (Hà Nội) giữa một xe mô tô chở ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm với xe ô tô, khiến cả ba đều bị thương tích nặng.

C67 khuyến cáo người dân cần có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn trong những ngày Tết còn lại, không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia.

Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã có kiến nghị lực lượng công an các tỉnh, TP cần tiếp tục huy động tối đa lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng công an khác (cảnh sát trật tự, công an xã...) đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT; chú trọng xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm,…

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, riêng tại Hà Nội, tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy ý thức kém, không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, kẹp bốn, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành pháp luật trật tự ATGT diễn ra nhiều.