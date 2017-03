5 lãnh đạo bị cách chức vì để xảy ra tham nhũng

Theo báo cáo, về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết có 48 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 3 người bị xử lý hình sự, 5 người bị cách chức, 40 người bị xử lý kỷ luật các hình thức cảnh cáo, khiển trách.



Ngoài ra, cũng theo báo cáo, trong tổng hơn 944.000 người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2013 có năm người thuộc diện kê khai phải xác minh, trong đó có 1 người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực.

Đó là trường hợp ông Cao Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty XSKT Hậu Giang. Cụ thể ông Tùng đã không kê khai tài sản thu nhập năm 2010 và kê khai tài sản không trung thực năm 2008, 2009, 2011.

Ngoài ra, Tổng thanh tra Chính phủ cũng cho biết có 6 người bị xử lý kỷ luật do chậm tổ chức việc kê khai và chậm kê khai. Trong thời gian qua có hơn 914.000 bản kê khai đã công khai (đạt tỷ lệ 96,8% so với số bản đã kê khai, tăng 37,4% so với năm 2012).

Song song với việc kê khai tài sản, thu nhập, thời gian qua, Chính phủ đã đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam; xây dưng quy chế tặng quà và nộp lại quà tặng... “Tuy nhiên, việc thanh toán bằng tiền mặt còn phổ biến, vẫn chưa kiểm soát được các nguồn thu nhập khác ngoài lương của đối tượng hưởng lương từ ngân sách, nhất là chưa kiểm soát được thu nhập, tiêu dùng của người có chức vụ, quyền hạn; việc mua bán tài sản có giá trị lớn chưa được thanh toán qua tài khoản. Việc thực hiện quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng vẫn còn hình thức khó xử lí...”, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh.

Trong năm qua, ngành thanh tra đã phát hiện 54 vụ, 87 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 68,5 tỷ đồng; đã thu hồi 46,9 tỷ đồng (đạt 68,5%, tăng 18,3% so với năm 2013).

Lực lượng cảnh sát điều tra các cấp đã thụ lý 415 vụ án với hơn 1.000 bị can phạm tội về tham nhũng. Viện kiểm sát nhân dân các cấp cũng đã truy tố 329 vụ với 751 bị can về tội tham nhũng (tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Cục Điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố 16 vụ với 14 bị can tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 09 vụ với 10 bị can. Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm 287 vụ, 675 bị cáo về các tội danh tham nhũng (tăng 9 vụ, 91 bị cáo so với năm 2013), trong đó tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 41,2 %.

“Nhìn chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, có bước chuyển biến tương đối rõ rệt. Tuy nhiên, việc xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng vẫn còn chậm, quá trình điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng kéo dài, việc thu hồi tiền và tài sản đạt tỷ lệ thấp”, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đánh giá.