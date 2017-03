Bắt đầu tổng kiểm tra việc xả thải của Formosa

100 chuyên gia, 30 đơn vị tìm nguyên nhân cá chết Bộ KH&CN cho hay đến nay đã có gần 100 chuyên gia từ hơn 30 viện nghiên cứu, trường đại học trong nước vào cuộc nhằm phân tích nguyên nhân cá chết bất thường tại bốn tỉnh miền Trung. Các chuyên gia thuộc nhiều ngành khác nhau, gồm nuôi trồng thủy sản, môi trường, địa chất - địa vật lý biển, hóa học, cơ học, công nghệ vũ trụ, kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm, hóa dầu, khai thác khoáng sản,... VIẾT THỊNH ___________________________________

THÔNG TIN TRONG NGÀY • Sáng 4-5, Bộ KH&CN thành lập hội đồng chuyên gia KH&CN cấp quốc gia do GS-VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, làm chủ tịch. Hội đồng sẽ tập trung đi sâu vào các hướng nghiên cứu về tác nhân hóa học, sinh học, khí tượng, thủy văn và động lực học biển để tìm nguyên nhân cá chết. V.THỊNH • “Kết quả kiểm nghiệm 16 mẫu gồm cá biển các loại, mực, tôm và ghẹ được lấy ở chợ cá Thạch Kim và chợ Gò Cá (Hà Tĩnh) ngày 2-5 cho thấy hàm lượng kim loại nặng trong tất cả mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép” - hôm qua (4-5), Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế có công văn trả lời về việc kiểm nghiệm mẫu thực phẩm tại Hà Tĩnh. Đ.LAM • Cá chết, xuất hiện vệt nước màu đỏ ở Quảng Bình. Ngày 4-5, ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, Quảng Bình, xác nhận khoảng 11 giờ cùng ngày, trên vùng biển xã Nhân Trạch tiếp tục xuất hiện đợt cá chết mới, số lượng không lớn bằng trước đây. Cùng thời điểm, trên vùng biển xã Nhân Trạch xuất hiện một vệt nước màu đỏ dài khoảng 1 km. Đoàn liên ngành cùng các chuyên gia nước ngoài đã đến khu vực trên lấy mẫu cá chết và nước đi kiểm nghiệm. V.LONG