Chợ tự phát, muốn là dẹp được!

Những con số giật mình ở chợ tự phát Khoảng 77% chợ tự phát hình thành trước năm 2003, tập trung ở quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Phú…, trong đó 67% hình thành từ nhu cầu của người dân; 10% hình thành vì khu vực chưa có chợ, xa chợ, chợ không đủ sạp hoặc ăn theo chợ hợp pháp... Khoảng 49% chợ tự phát chiếm dụng lòng, lề đường và 37% chiếm hẻm. Các chợ này không có hệ thống cấp, thoát nước, thu gom, xử lý rác. Tiểu thương chủ yếu là dân nhập cư nghèo, không đủ tiền thuê mặt bằng, đóng thuế và phí ở chợ hợp pháp. Do đặc thù của chợ này không chịu sự quản lý và các tiểu thương chủ yếu cạnh tranh về giá là chủ yếu nên thường mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Vì vậy, hàng hóa không đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Sự tồn tại của chợ tự phát có sự “tiếp tay” lớn từ phía người tiêu dùng. Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự hình thành, tồn tại các khu mua bán tự phát là do người tiêu dùng ngại đi xa, muốn tiết kiệm thời gian đi chợ hợp pháp đã tạo điều kiện cho những người buôn bán tự phát. Cạnh đó là sự yếu kém, thiếu cương quyết của chính quyền địa phương trong việc xử lý, giải quyết các chợ tự phát. Trích một báo cáo của Sở Công Thương Kinh nghiệm dẹp “chợ cóc” Lúc TP.HCM giải tỏa chợ Cầu Ông Lãnh, Cầu Muối (quận 1) hay chợ gạo Trần Chánh Chiếu (quận 5, đã tồn tại 30 năm) để xây dựng các chợ đầu mối nông sản đã làm rất quyết liệt, không để phát sinh tình trạng người bán chạy chỗ khác lập chợ cóc, chợ tạm. Theo đó, chính quyền các cấp đã có các biện pháp không để người dân ra kinh doanh tự phát trái quy hoạch bằng các quy định. Ví dụ như có quy định không cho đăng ký kinh doanh nông sản, lương thực thực phẩm trên nhiều tuyến đường xung quanh chợ cũ để ngăn chặn người dân lại ra các đường đó buôn bán trở lại. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng quyết liệt xử lý người buôn bán tự phát. Cụ thể, tổ chức lực lượng chốt giữ địa bàn liên tục trong ít nhất hai tháng để không ai quay lại bán tại chợ cũ, cũng không ai đi chợ cũ mua hàng. Nếu phát hiện người nào vẫn bán thì nhắc nhở dẹp, nếu không thì xử phạt. Một vài trường hợp bị phạt nghiêm khắc là tự khắc thành nề nếp. Việc xử lý cần được thực hiện sớm và kiên trì, nếu không tình trạng tái phát chắc chắn xảy ra. Một cán bộ chuyên môn (đề nghị không nêu tên) chia sẻ QN ghi