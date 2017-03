Cơ sở chế biến hải sản xả thải thẳng ra sông, biển

Ngày 10-10, đoàn kiểm tra Công an TP. Vũng Tàu do đại tá Đoàn Minh Quyết, Trưởng Công an TP.Vũng Tàu trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với một số đơn vị chức năng của thành phố đã tổ chức kiểm tra 05 cơ sở chế biến hải sản trên đường Chi Lăng và đường Phước Thắng, phường 12, TP. Vũng Tàu.



Tại các cơ sở, đoàn phát hiện 3 cơ sở vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.



Nước thải từ cơ sở chế biến hải sản xả thẳng ra sông

Trong đó cơ sở chế biến cá Bò (120 B Chi Lăng) chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Nước thải qua quá trình sản xuất được đưa vào hệ thống ống xả thẳng ra biển.

Công ty TNHH Hoàng Dũng (140, Chi Lăng) xả thẳng nước thải từ hoạt động sản xuất, chế biến cá ngừ, mực xuống hệ thống cống thoát nước thông ra sông Cửa Lấp.

Cơ sở chế biến thủy sản Thiên Ân chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải. Nước thải trong quá trình sản xuất chế biến cá Bò được xả trực tiếp qua hệ thống ống cống ngầm ra sông Cửa Lấp.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản các cơ sở vi phạm, đồng thời lấy mẫu nước thải tại để kiểm định mức độ ô nhiễm và có hình thức xử lý vi phạm phù hợp theo quy định.