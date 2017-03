Đánh nữ nhân viên sân bay nhưng không chịu nhận

Đánh người ở sân bay không phải là vụ việc nhỏ Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xử nghiêm! “Có người nói cô nhân viên sân bay bị đánh là chuyện nhỏ mà Thủ tướng cũng chỉ đạo xử lý. Có người lại bảo Thủ tướng trăm công ngàn việc sao cái gì cũng biết. Tôi trả lời đâu phải riêng Thủ tướng mà còn có cả bộ máy nữa chứ. Đây không phải là vụ việc nhỏ”. Sáng 21-10, nhân buổi làm việc với UBND TP.HCM, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã khẳng định như trên khi nói về việc nữ nhân viên Vietnam Airlines bị đánh ở sân bay Nội Bài. . “Quan điểm là phải xử lý nghiêm. Trường hợp đánh nữ nhân viên sân bay Nội Bài là không đúng với ứng xử của cán bộ, công chức, mặc dù anh này (ông Đào Vịnh Thuấn, cán bộ Đội Thanh tra cầu đường bộ, Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội) chỉ là nhân viên hợp đồng. Mọi việc phải xử lý theo quy trình pháp luật”. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đã khẳng định như vậy khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 21-10. Theo ông Hải: “Cục Hàng không (Bộ GTVT) đã có xử lý và Thành ủy đã có chỉ đạo Công an TP Hà Nội thụ lý, xử lý nghiêm. Hiện Công an TP Hà Nội đang làm. Thành ủy cũng chỉ đạo yêu cầu ông Đào Vịnh Thuấn công khai xin lỗi nữ nhân viên hàng không và hãng hàng không Vietnam Airlines. Bên Sở GTVT đã có yêu cầu giải trình, báo cáo. Bởi vì thông tin ban đầu là anh này đi việc riêng chứ không phải đi công tác. Tuy vậy, làm gì thì làm đấy vẫn là cán bộ của Hà Nội”. “Vụ việc này làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ thủ đô trong khi thành phố đang xây dựng kỷ cương cán bộ, công chức. Tôi đã giao phải xây dựng quy chế ứng xử của cán bộ, công chức xong trong tháng 10. Tuy nhiên, đến nay gần cuối tháng 10 rồi nên yêu cầu phải sớm hoàn thành” - ông Hải nhấn mạnh. TÁ LÂM - TRỌNG PHÚ __________________________________ Cấm bay chưa đúng?! Nói về việc bị cấm bay một năm vừa được Cục Hàng không Việt Nam đưa ra, ông Trần Dương Tùng nại rằng: “Cục cấm bay với tôi có thể do áp lực dư luận xử ép tôi nhưng tôi không làm gì sai…”. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã quyết định cấm bay sáu tháng đối với ông Đào Vịnh Thuấn cùng về hành vi hành hung nhân viên hàng không và gây mất trật tự ở cảng hàng không sân bay.