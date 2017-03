Lãnh đạo Đà Nẵng ăn cá nấu ngay cảng cá

Có mặt tại cảng cá, ông Nguyễn Văn Chín, Giám đốc Công ty Thủy sản Bắc Đẩu, đề nghị cần phải định hướng lại thông tin, chứ như hiện nay không ổn. Thông tin quá loạn làm dư luận hoang mang, ngư dân khổ.

“Nếu độc thì anh em ngư dân chết trước rồi”

“Tàu cá của ngư dân đánh khơi xa về thì đâu có gì mà nói cá nhiễm độc. Nếu độc thì anh em ngư dân đi tàu chết trước rồi chứ còn đâu. Chúng tôi cam kết cá rất an toàn và xuất khẩu vẫn bình thường. Các nước họ kiểm định từng sản phẩm mà đâu có gì đâu. Chúng tôi cũng kiểm định trước khi xuất khẩu, không có vấn đề gì cả” - ông Chín nói.

Chủ tàu Lê Thị Hương (Nại Tú, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà) cho hay cá bán cho công ty để xuất khẩu vẫn bình thường nhưng bán cho các tiểu thương đưa vào chợ không ai mua. “Tin đồn mấy ngày qua làm ngư dân chúng tôi điêu đứng. Nếu thực sự cá nhiễm độc thì những ngư dân như chúng tôi sẽ chết trước. Cá an toàn chúng tôi mới đem lên bán chứ làm sao dám bán tầm bậy”.

Sau khi thị sát tại cảng cá, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo TP đã mua 100 kg cá mang về cho gia đình ăn và nấu ăn trực tiếp tại cảng cá Thọ Quang để khẳng định cá về Đà Nẵng vẫn an toàn.

Trong cuộc họp diễn ra chiều cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết ông rất sốc về tình hình hải sản của ngư dân Đà Nẵng ế ẩm, không ai mua. “Ngày hôm qua TP đã khẩn trương xác minh, xét nghiệm nước biển và công bố nước ở biển của chúng ta không có nhiễm độc, đặc biệt là không nhiễm độc kim loại nặng và các chất khác. Còn việc ở Formosa thì Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt xác minh xử lý, đây là sự việc khá phức tạp nên bây giờ đang nghiên cứu, xét nghiệm để công bố rộng rãi” - ông Thơ nói.

Theo ông Thơ, hầu hết bà con ra khơi đều gặp khó khăn, có thực tế bà con ngư dân lăn lộn ngoài biển cả tháng trời, ăn cá và tắm nước biển nhưng tất cả không có vấn đề gì cả.





Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch TP Đà Nẵng (đội mũ), ăn cá được nấu trực tiếp tại cảng Thọ Quang. Ảnh: LÊ PHI

Chủ tịch và toàn bộ công chức, viên chức TP sẽ ăn cá

Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các ngành chức năng của TP Đà Nẵng nói trước dân là phải chính xác để dân tin. “Chúng ta không phiêu lưu đánh đổi sức khỏe của người dân chỉ để bán được cá. Nhưng khi có kết quả kiểm tra, xét nghiệm thì phải đưa ra thông tin chính xác và khách quan. Cá của ngư dân chúng ta đánh bắt xa bờ không bị gì cả thì phải công bố rộng rãi đến người dân để tránh tình trạng tin đồn, làm ảnh hưởng đến cả nền kinh tế của chúng ta. Không thể để ngư dân khó khăn” - ông Thơ nói.

Tại cuộc họp, ông Thơ đề nghị các ngành chức năng phải cam kết cá ngư dân đánh bắt đưa về Đà Nẵng phải là an toàn tuyệt đối. Cán bộ, công nhân viên TP phải làm gương ăn trước, tiêu thụ trước thì dân mới tin. Ông Thơ yêu cầu ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở NN&PTNT, phải cam kết cá an toàn khi tới cảng cá, phải cam kết về nguồn gốc cá đánh bắt từ đâu về để an toàn cho người dân. Những vùng biển định hướng cho bà con ngư dân đánh bắt là an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng phải tạo kênh phân phối cá sạch ngay sau cuộc họp. “Phải xác định khu vực bán cá công khai quy trình xuất xứ nguồn gốc và chính quyền cam kết cá đó sạch. Phải làm nghiêm ngặt việc đó, sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp kiểm tra rồi đóng dấu vào đó cam kết cá sạch trước nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân đến mua tại các điểm bán cá an toàn, còn các điểm bán nhỏ lẻ không được chứng nhận tại các chợ thì khuyến cáo chưa nên mua”- ông Thơ yêu cầu.

Ông Thơ cũng yêu cầu các ngành chức năng tổ chức các phiên chợ cá an toàn, trước mắt TP trích ngân sách 500 triệu đồng yêu cầu Sở VH-TT&DL cùng quận Sơn Trà tổ chức hội chợ ẩm thực ngay trong chương trình khai mạc mùa du lịch biển Đà Nẵng đang diễn ra. Đặc biệt, ông Thơ yêu cầu: “Tôi yêu cầu tòa nhà hành chính của TP từ nay chỉ phục vụ một món cá duy nhất trong buổi trưa. Yêu cầu các giám đốc sở, ban ngành ở lại ăn cơm cùng tất cả cán bộ, công nhân viên, tôi làm gương trước và sẽ ở lại ăn cơm cá với toàn bộ cán bộ, công nhân, viên chức. Việc chỉ ăn cá trong bữa trưa tại trung tâm hành chính bắt đầu thực hiện ngay sau ngày nghỉ lễ”.

Trước đó, sáng cùng ngày, để thể hiện nước biển Đà Nẵng vẫn an toàn thì toàn bộ lãnh đạo Sở TN&MT và một số lãnh đạo sở khác đã đi tắm biển và mua cá về ăn.