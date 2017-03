Người dân phát hiện rùa đồng cổ

Rùa đồng cổ có chạm khắc tinh xảo, đầu rùa theo kiểu đầu rồng. Ảnh: V.Long

Theo đó, rùa có chiều dài 15 cm, ngang 7 cm, cao 5 cm, nặng khoảng 0,5 kg, được làm bằng chất liệu đồng. Đáng chú ý, trên mình rùa có khắc chữ Hán, đỉnh mai rùa là chữ Thọ (chữ Hán) nổi có ánh sáng chất liệu vàng (được mạ vàng). Hình dáng đầu rồng mình rùa. Hoa văn trang trí xung quanh thân rùa khá tinh xảo, phía dưới thân rùa có hình lưỡng nghi.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho rằng đây là hiện vật mang phong cách triều Nguyễn và được chế tác dưới thời Nguyễn.

Do chưa xác minh được chủ sở hữu cổ vật nói trên nên Công an phường Trường An (TP Huế) tạm thời thu giữ hiện vật chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

VIẾT LONG