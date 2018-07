Người dân Thủ Thiêm ở nơi tạm cư mới

Sẽ tiếp tục vận động 39 hộ còn tạm cư ở An Phú Theo UBND quận 2, khu tạm cư An Phú hiện có 106 hộ dân thuộc nhiều dự án trên địa bàn TP đang tạm cư. Trong đó, các dự án trên địa bàn quận 2 là 83 hộ (riêng Thủ Thiêm là 78 hộ). Sau cuộc gặp gỡ mới đây của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, UBND quận 2 đã vận động được 44/83 hộ chuyển về các chung cư tại khu TĐC 17,3 ha sau thời gian bảy năm sống tạm bợ tại khu tạm cư An Phú. Theo vị lãnh đạo này, trong 44 trường hợp đã đồng ý dọn đến nơi ở mới là chung cư Bình Khánh, đã có 22 hộ dọn về. Trong thời gian này, các hộ còn lại đang sắp xếp thời gian để di dời đến nơi ở mới. Riêng 39 hộ chưa đồng ý, quận 2 sẽ tiếp tục tiếp xúc, vận động người dân dọn lên chung cư để không phải sống xập xệ, nhếch nhác trong khu tạm cư An Phú. Tạm cư không phải là giải pháp cuối cùng Trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2 ngày 20-6, trăn trở trước cuộc sống còn nhiều vất vả của người dân tại khu tạm cư An Phú, Bí thư Thành ủy mong muốn người dân lên chung cư để có không gian sống sạch sẽ, đảm bảo hơn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định tạm cư không phải là giải pháp cuối cùng mà TP vẫn đang tìm giải pháp chấm dứt tạm cư, đưa người dân vào các khu TĐC.