Thành lập Hải đội Cảnh sát biển vùng biển Nam Trung Bộ

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Hải đội 302, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nhấn mạnh: việc thành lập Hải đội 302 nằm trong lộ trình phát triển của lực lượng Cảnh sát biển Viêt Nam. Lực lượng này sẽ quản lý về an ninh trật tự, an toàn, bảo đảm việc chấp hành luật pháp Việt Nam cũng như điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia trên các vùng biển nước ta.



Cán bộ tàu CSB 8001 giới thiệu về con tàu với các đại biểu. Ảnh: TẤN LỘC

Hải đội 302 được giao quản lý vùng biển Nam Trung Bộ, là vùng biển rộng, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có đường hàng hải quốc tế đi qua. Đây cũng là vùng biển nhạy cảm, phức tạp như có tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản, tội phạm trên biển…

Trước mắt, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hải đội 302 là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh, an toàn, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng địa bàn an toàn.

Tàu CSB 8001- con tàu lớn nhất, hiện đại nhất hiện nay của Cảnh sát biển Việt Nam thuộc biên chế của Hải đội 302. Ảnh: TẤN LỘC

Theo Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, đơn vị Cảnh sát biển mới được thành lập này được Cục Cảnh sát biển Việt Nam trang bị nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại như các tàu tuần tra, tàu cứu hộ cứu nạn công suất lớn có khả năng cứu hộ, cứu nạn ở các vùng biển xa.

Trong số này có tàu CSB 8001 là tàu lớn nhất, hiện đại nhất, từng thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam trong thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Các tàu tuần tra hiện đại của Hải đội 302. Ảnh: TẤN LỘC

“Việc thành lập Hải đội 302 nhằm bảo đảm cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi quán triệt sâu sắc phương châm kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền bằng phương pháp hòa bình, khôn khéo, linh hoạt, kiên quyết”- Đại tá Đỗ Hồng Đó nói.

TẤN LỘC