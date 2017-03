Vụ án bảy bị can bị oan: Hung thủ khai 13, giám định ra 18 tuổi

Sau khi ông Lý Văn Dũng hành nghề xe ôm bị giết, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Hol, Trần Cua, Thạch Sô Phách, Thạch Mươl, Khâu Sóc, Trần Văn Đỡ về tội giết người, Nguyễn Thị Bé Diễm bị bắt tạm giam vì che giấu tội phạm.

Bảy tháng sau, khi cơ quan điều tra chuẩn bị kết luận điều tra, Lê Thị Mỹ Duyên và Phan Thị Kim Xuyến đầu thú, khai báo hành vi giết nạn nhân Dũng. Từ lời khai và các chứng cứ khác, cơ quan điều tra xác định Duyên và Xuyến chính là hung thủ gây ra vụ án. Bảy bị can được trả tự do và Công an tỉnh Sóc Trăng phải đình chỉ điều tra đối với họ.

Giết người tàn nhẫn

Ngày 5-7-2013, ông Lý Văn Dũng chạy xe ôm chở Lê Thị Mỹ Duyên và Phan Thị Kim Xuyến. Đến đoạn đường cây cối um tùm, vắng người qua lại, Duyên và Xuyến nói ông Dũng dừng xe để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Duyên rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào lưng nạn nhân. Nhưng những vết đâm này chưa làm nạn nhân gục hẳn, Duyên tiếp tục khống chế nạn nhân để Xuyến đâm một nhát trúng ngực làm nạn nhân bị thủng phổi, rách màng tim.

Thực nghiệm hiện trường vụ án, Duyên dùng dao Thái Lan để gây án.





Duyên (phải) và Xuyến. Ảnh: CTV

Khi nạn nhân nằm gục dưới đất, Duyên leo lên người đâm thêm nhiều nhát vào đầu và người nạn nhân… Với bản năng sinh tồn, nạn nhân đã cố vùng vẫy bỏ chạy, kêu la cầu cứu nhưng chỉ chạy được một đoạn thì gục xuống tử vong vì mất máu. Thấy nạn nhân chết, cả hai định dắt xe của nạn nhân nhưng sợ bị người dân phát hiện nên bỏ lại xe, chạy bộ để trốn và vứt dao gây án xuống mương nước. Lúc chạy trốn, áo khoác và thắt lưng của Duyên và Xuyến rơi bên vệ đường. Vì có quan hệ đồng tính, Duyên đóng vai nam nên sử dụng áo khoác, thắt lưng của nam. Vài ngày sau đó, Duyên và Xuyến cùng lên TP.HCM lẩn trốn.

Lúc đầu thú chỉ khai 13 tuổi

Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm phía Nam cử tổ công tác gồm Văn phòng Cơ quan CSĐT, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Phân viện Khoa học hình sự xuống Sóc Trăng hỗ trợ điều tra. Qua nghiên cứu hồ sơ, vật chứng nạn nhân để lại hiện trường, lời khai và hung khí của bảy bị can, tổ công tác nhận định hung khí của họ không phù hợp với các vết thương trên người của nạn nhân.

Từ lời khai của Duyên và Xuyến cùng với nhiều tài liệu chứng cứ khác, tổ công tác nhận định hai đối tượng này chính là hung thủ. Lúc thực nghiệm điều tra, Duyên và Xuyến đã diễn lại quá trình gây án một cách lạnh lùng. Các vết đâm bằng dao Thái Lan mà Duyên và Xuyến thực hiện phù hợp với các dấu vết trên người nạn nhân. Khi hai đối tượng bỏ trốn, áo khoác, thắt lưng bị rơi dọc đường phù hợp với vật chứng thu được.

Theo Đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Sóc Trăng, sau khi đầu thú thì Duyên khai 13 tuổi, Xuyến khai 15 tuổi. Công an tỉnh Sóc Trăng đã lập hồ sơ đưa Duyên đi trường giáo dưỡng vì thời điểm gây án Duyên chưa đủ 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Mới đây, một nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết một giám định viên Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an (thành viên tổ công tác nói trên) đã tiếp xúc với Duyên, nghiên cứu hành vi phạm tội, kể cả việc quan hệ tình ái giữa Duyên và Xuyến (Duyên đóng vai “chồng”, Xuyến đóng vai “vợ”) và nghi ngờ độ tuổi của Duyên phải lớn hơn 13 rất nhiều nên đưa Duyên đi giám định tuổi. Qua chụp toàn bộ hệ thống xương, cùng dựa vào các số đo, sự phát triển thể chất của Duyên, kết quả giám định là Duyên khoảng 18 tuổi. Với kết quả này, có nhiều khả năng Duyên sẽ đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

