An Chi và cuộc đời rong chơi chữ nghĩa

Không muốn sinh sự mà vẫn “bị” sinh sự Trong những phân tích của mình, tôi từng chỉ ra nhiều cái sai của tiền bối với giọng gay gắt hay mỉa mai nhẹ nhàng nhưng đó hoàn toàn không phải là tôi không tôn kính hay không quý trọng họ. Bởi 100 Huệ Thiên hay An Chi cũng không thể thay thế những tên tuổi đó. Tôi chỉ xin nói rõ nếp nghĩ của tôi là tôi làm chữ nghĩa, tôi vẫn nêu lên cái sai của người đi trước nhưng tôi vẫn tôn kính những người đó như thường. Về các bút danh: Tên tôi là Võ Thiện Hoa, Thiện Hoa nói lái là Họa Thiên; nghe Họa Thiên ghê quá, mà Hoa cũng là Huê, tôi đọc trại thành Huệ Thiên. Huệ là hoa huệ, Thiên mang nghĩa “vẻ tươi tốt của cây cỏ”. Nhưng sau một tai nạn nghề nghiệp, anh Nguyễn Quang Sáng và đoàn đã xuống tòa soạn gặp đương sự là Huệ Thiên với quyết định phải ngưng phụ trách Chuyện Đông chuyện Tây một thời gian. Tòa soạn kiếm người thay nhưng anh Sáng nói riêng tôi “ông cứ viết, miễn cứ làm sao không có Huệ Thiên”. Sau khi ngưng năm kỳ, tòa soạn lấy cho tôi bút danh Lão Ngoan Đồng nhưng tôi không thích, đến lúc báo in tôi lại thấy bút hiệu An Chi như tôi chọn. An Chi với tôi là “lão giả an chi” bởi không muốn sinh sự với ai nữa. Thế nhưng nhiều người nói “An Chi là y chang Huệ Thiên” (Ghi theo lời kể học giả An Chi).