Hồ Quỳnh Hương hết thuỳ mị, trở lại chất 'chịu chơi'

Chiều 7-5, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã ra mắt MV Take it easy. Đây là sản phẩm mà giọng ca này kết hợp cùng ê kíp trẻ như nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư…

Hồ Quỳnh Hương mặc hàng chục bộ quần áo khác nhau trong MV



Take it easy thuộc thể loại nhạc điện từ khá thời thượng, ca khúc đã “làm khó” nhạc sĩ Châu Đăng Khoa gần hai tháng mới hoàn thành, dù cuộc gặp để “đặt hàng” ca khúc đã diễn ra từ hai năm trước.

Vũ đạo là một phần làm mới Hồ Quỳnh Hương trong MV



Nội dung MV xoay quanh câu chuyện hành trình tình yêu của một cô gái với nhiều chàng trai, nhiều cuộc hẹn hò khác nhau… Nếu so sánh với thị trường âm nhạc hiện tại thì ca khúc này lẫn MV của Hồ Quỳnh Hương không phải quá đặc biệt hay khác lạ. Take it easy đơn giản chỉ là hợp thời. Tuy nhiên, nếu so sánh với chính bản thân sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ này thì Take it easy là một dấu ấn.

Nhiều năm qua Hồ Quỳnh Hương gần như vắng bóng trong showbiz



Hồ Quỳnh Hương của hơn 10 năm trước có thể là một gương mặt đa dạng với nhiều thể loại âm nhạc dù trữ tình hay có nhiều tiết tấu. Thế nhưng, nhiều năm qua, ca sĩ này chọn lối sống lẫn âm nhạc khá đằm thắm, khép kín, gần như rời bỏ showbiz.



Sự trở lại mới mẻ với chính Hồ Quỳnh Hương