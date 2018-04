Mưa huy chương cho… vui cả làng

Không có chiếc huy chương nào dành cho vở diễn đình đám Tiên Nga vì vở này không tham gia liên hoan.



Không thật sự có một vở diễn nào đoạt huy chương (HC) vàng, HC bạc có điều mới, điều hay nổi trội ở liên hoan lần này. Đó là lời nhận xét của giới làm nghề ở hậu trường Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2018.

“Mất lòng tin vào kiểu liên hoan gây kiện cáo”

Khi nói về việc thiếu những cái hay, cái mới, người trong nghề nhắc nhiều đến sự vắng mặt của hai sân khấu kịch IDECAF và Hoàng Thái Thanh ở liên hoan. Nhắc đến IDECAF trong thời điểm liên hoan là bởi giới sân khấu cả nước và công chúng đều biết đến Tiên Nga. Đây là vở nhạc kịch giàu sáng tạo, đầu tư hoành tráng, lay động lòng người và chất đầy tâm huyết do nghệ sĩ Thành Lộc đạo diễn và biên kịch. Vở diễn chinh phục từ giới chuyên môn, báo chí cho đến công chúng trong và ngoài nước với rất nhiều suất diễn cháy vé. Có thể nói, nếu tham gia liên hoan, Tiên Nga sẽ là vở diễn hoành tráng, sáng rực. Vậy nên đã có nhiều ý kiến từ hậu trường rằng vở diễn xứng đáng để trao HC vàng ở liên hoan sân khấu kịch lần này chính là Tiên Nga. Bởi trong bốn vở diễn đoạt HC vàng của liên hoan, vở thì là bản dựng, kịch bản quá cũ từ hơn 15 năm về trước của Kịch 5B; có vở lại bị cho là khô cứng, công thức, cũ mòn, không chạm đến trái tim khán giả.

Có những vở diễn dung dị, có thể khiến người xem khóc cười tại liên hoan kịch lần này thì lại làm những người am hiểu trong giới chặc lưỡi tiếc nuối khi so sánh với những vở kịch tâm lý xã hội khiến khán giả khóc sụt sùi ở Kịch Hoàng Thái Thanh như Hãy khóc đi em, Nửa đời ngơ ngác… Có một độ chênh đáng kể khi so Kịch Hoàng Thái Thanh với những vở kịch cùng thể loại ở liên hoan. Ngoài ra còn có khá nhiều kịch bản cũ, những bản dựng cũ lặp lại ở liên hoan lần này được cho là không hay bằng bản dựng, nghệ sĩ đã thủ diễn trước đây với những ai đã từng được xem qua.



Ngọc Trinh và Đại Nghĩa cùng đoạt huy chương vàng cá nhân trong vở Tiếng giày đêm - vở diễn đoạt huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2018. Ảnh: H.BÌNH

Khi được hỏi vì sao không tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2018 khi liên hoan lần này diễn ra tại TP.HCM quá thuận tiện, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn đã nói thẳng: “Chúng tôi từ lâu đã không quan tâm đến những hội diễn kiểu như vầy vì mất lòng tin vào nó. Liên hoan chỉ là nơi chạy HC, kết quả luôn không công bằng gây kiện cáo, bất bình. Chúng tôi chỉ thích những liên hoan như một hội hè, ai có cái gì hay thì đem đến đó khoe với nhau để cùng nhau chung vui, học hỏi. Giá trị của mỗi vở diễn chỉ là sự công nhận của đồng nghiệp, sự đón nhận của công chúng, không cần trao giải thưởng như Liên hoan Sân khấu Mùa thu trước đây của TP.HCM”.

Còn lý do không tham gia liên hoan của Kịch Hoàng Thái Thanh là bởi thể lệ liên hoan không phù hợp, thời lượng một vở quy định khá ngắn so với Kịch Hoàng Thái Thanh.

Những chiếc huy chương không đồng cân lượng

Có thể ghi nhận điểm sáng của liên hoan lần này là sự thay đổi đáng kể khi lần đầu tiên ban giám khảo liên hoan hoàn toàn không có vở diễn tham gia thi cử như trước kia khiến những vở được HC vàng chính là những vở của thành viên ban giám khảo. Có thể cũng chính vì thay đổi đó mà liên hoan lần này có khá nhiều sân khấu kịch tư nhân tham gia, đặc biệt là những sân khấu mới với tinh thần háo hức khẳng định mình, tạo nên không khí hội hè khá rộn ràng. Vậy nhưng, sự thay đổi này vẫn không làm khác đi vấn nạn “Biết rồi, khổ lắm nói mãi” ở những lần liên hoan trước. Vẫn có một cơn mưa 112 chiếc HC vàng, bạc và bằng khen, tặng thưởng rơi xuống 27 vở diễn ở liên hoan. Chất lượng những chiếc HC lại cũng gây tranh cãi.

Cũng là HC vàng, HC bạc như nhau nhưng rõ ràng có một khoảng cách rất xa về bản lĩnh, nội lực giữa các nghệ sĩ được trao. Người xem, người làm nghề không hiểu tại sao những vai diễn nặng cân, giàu nội lực cuồn cuộn của những nghệ sĩ như Minh Hoàng, Thanh Thủy, Minh Nhí, Đàm Loan, Huy Thục, Đức Hải, Hoài Linh, Ngọc Trinh, Xuân Trang, Vân Anh, “Ốc” Thanh Vân… lại có thể đặt cạnh chiếc HC của những diễn viên trẻ với những vai diễn còn nhiều hời hợt, nội lực còn kém. Gần như vở diễn nào cũng có diễn viên được trao HC. Có ý kiến cho rằng ban giám khảo liên hoan đã trao giải một cách cả nể, mặt trận, vui cả làng.

Tuy nhiên, một kết quả không thuyết phục không bao giờ làm vui cả làng. Bao giờ một liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc được trao HC vàng cho những vở diễn vượt trội, khác biệt vẫn là điều trăn trở của người làm nghề và công chúng.