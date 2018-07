Ngắm dàn người đẹp nổi bật cuộc thi Hoa hậu VN 2018 phía Bắc

Trong đó đáng chú ý có một nghiên cứu sinh đang làm tiến sĩ vật lý. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có thí sinh có trình độ học vấn trên thạc sĩ tham dự.

Vào năm 2004, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng từng có một thí sinh gây chú ý về trình độ học vấn, đó là á hậu Trịnh Chân Trân với tấm bằng thạc sĩ.

Thí sinh đặc biệt đó là Đỗ Hoàng Vân, sinh năm 1993. Hoàng Vân từng có 3 năm theo học cử nhân và thạc sĩ ngành Vật lý lượng tử tại trường chuyên sư phạm Paris, Pháp. Hiện cô đã theo làm Tiến sĩ vật lý tại Ý được 2 năm. Đây cũng là trường hợp đầu tiên thí sinh có trình độ học vấn trên thạc sĩ tham dự Hoa hậu Việt Nam.



Đỗ Hoàng Vân.



Gây chú ý ở vòng sơ khảo “Hoa hậu Việt Nam 2018” phía Bắc còn có hai chị em ruột Phạm Thị Hà (1998) và Phạm Thị Hoài (1994). Cả 2 đều là thí sinh đến từ tỉnh Nghệ An – nơi sẽ diễn ra vòng Chung khảo khu vực phía Bắc.



Thí sinh Phạm Ngọc Khánh Linh cũng gây chú ý vì cô là em gái của siêu mẫu Phạm Thùy Linh và á khôi Phạm Phương Linh. Khánh Linh không chỉ sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ mà cô còn có tài năng ấn tượng khi đạt đến nhị đẳng huyền đai Taekwondo, 4 lần đoạt Huy chương vàng bộ môn Taekwondo cấp quốc gia.



Thí sinh Lê Thanh Tú (1996) cũng là gương mặt gây chú ý vì đã lọt vào Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Thanh Tú cũng là 1 trong những thí sinh nổi bật của Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 khi từng vượt mặt Hoàng Thùy và Mâu Thủy, giành chiến thắng trong 1 tập thi của Hoa hậu Hoàn Vũ 2017.



Thí sinh Hoàng Thị Bích Ngọc sinh năm 1999 từng đoạt giải Á khôi 1 Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017 có vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng.



Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang sinh năm 1994 từng lọt vào Top 15 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Tuyết Trang hiện đang là BTV của VTV, đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương.



Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ sinh năm 1994 từng lọt vào Top 10 chung cuộc và cũng là cô gái có gương mặt đẹp nhất Hoa hậu Hoàn Vũ 2017. Người đẹp xứ Nghệ Ngọc Nữ sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ.



Thí sinh Hà Thanh Vân sinh năm 1993 có gương mặt khả ái, nổi bật. Thanh Vân từng lọt vào vòng Chung kết Hoa hậu qua ảnh 2012 và là Á khôi 1 trường Đại học Ngoại thương 2013.





Thí sinh Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996 cũng xuất hiện để tham dự buổi Sơ khảo phía Bắc. Hà My vốn được đông đảo khán giả biết đến là người tặng hoa khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam. Hà My sinh năm 1996, tốt nghiệp trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam hiện là sinh viên Học viên Ngoại giao, cô thành tạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Cận cảnh một số thí sinh của cuộc thi: