Những bài hát tiếng Anh bất hủ trở lại xôn xao nhắc nhớ

Hai tập bài hát cũ 20 năm trước.

Những ai yêu thích nhạc tiếng Anh ở thập niên 1990 hẳn nhớ nhiều sự xuất hiện của hai tập sách lời bài hát tiếng Anh được Công ty Sách Trí Việt - First News xuất bản vào đầu năm 1997 kèm sáu cuộn băng cassette với tên gọi All Time Most Favourite English Song Book 1997 - Tuyển tập 600 ca khúc tiếng Anh yêu thích nhất mọi thời đại). Ngay lập tức bộ sách này trở thành một hiện tượng xuất bản khi gần 600.000 bản in đã bán sạch trong vòng ba tháng. Hai tập nhạc đã trở thành quà tặng đắt giá giới trẻ dành cho nhau lúc bấy giờ.



MC Phan Anh (giữa) và ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News (bìa phải), nhớ về những ngày tuổi trẻ sôi nổi.

Bởi vào thời điểm đó Internet và Google còn rất xa lạ ở Việt Nam, việc ra nước ngoài mua sách báo cũng rất hạn chế. Bộ sách được làm từ năm 1994 đến 1996 do đội ngũ biên tập-biên dịch của Công ty First News nghe băng cassette ghi ra lời biên dịch kèm hợp âm guitar và piano trong suốt hai năm.



Vào thời điểm đó, hai tập sách đã truyền nguồn cảm hứng học và hát tiếng Anh cho các bạn trẻ khắp cả nước. Từ khởi sự nóng sốt của hai tập sách, nhiều chương trình nhạc tiếng Anh đã liên tiếp ra đời như Những ca khúc bất hủ, Bài hát tiếng Anh yêu thích, Unplugged English Songs SV9… càng làm bùng lên ngọn lửa đam mê hát và học tiếng Anh qua các ca khúc tiếng Anh.

Một bạn đọc thế hệ 7x, anh Hoàng Mạnh Thắng, đang làm ở Eurst&Young, chia sẻ: "Tập sách bài hát mà tôi yêu thích cả một thời sinh viên này làm tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm. Tôi đã được người bạn gái sinh viên năm thứ ba tặng nhân dịp sinh nhật. Có một sự thật mà tôi cần chiêm nghiệm, 20 năm trước chúng ta có rất ít phương tiện hiện đại hay tài sản, không có smartphone, máy tính bảng… nhưng chúng ta nghe và cảm nhận một bài hát tiếng Anh nào đó thật trọn vẹn với tất cả rung động, cảm xúc như vốn có. Còn bây giờ nghe lại đúng bài hát đó, tôi không còn cảm nhận trọn vẹn được như hồi xưa nữa. Điều gì đã xảy ra? Thời gian 20 năm trôi qua và cảm nhận cuộc sống của chúng ta lại giảm đi rất nhiều. Tôi sẽ giữ gìn tập sách nhạc một thời này để tự nhắc nhở mình” .

Để nhớ về một thời sôi nổi, nhiều cảm xúc đã qua, Công ty Sách Trí Việt - First News đã kỷ niệm 20 năm bộ sách ra đời 1997-2017 bằng việc xuất bản ấn bản kỷ niệm đặc biệt có chỉnh sửa mang tên Limited Edition - All Time Most Favourite English Song Book 1997 do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành.



Nhạc sĩ Trần Tiến hát bài Yesterday.

Nhân dịp bộ sách bản mới ra mắt bạn đọc, First News kết hợp với Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM VOH tổ chức chương trình English Songs hát các ca khúc tiếng Anh bất hủ được yêu thích trên kênh 99,9 MHz dành cho khán thính giả của đài FM. Mỗi tuần ban biên tập sẽ chọn ra năm thí sinh có giọng hát hay nhất để phát sóng trên chuyên mục English Songs vào lúc 20 giờ đến 21 giờ thứ Bảy hằng tuần trên kênh 99,9 MHz. Những bạn được chọn sẽ nhận được quà cùng một bộ sách All Time Most Favourite English Song Book 1997. Chương trình khởi động từ ngày 1-3 đến ngày 30-8.



Để kỷ niệm 20 năm ngày in mới lại bộ sách All Time Most Favourite English Song Book 1997, First News tổ chức đêm nhạc đặc biệt với chủ đề You Are Not Alone - Bạn không một mình hát lại các ca khúc được yêu thích nhất trong hai tập sách này với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và những người đã gắn bó với chương trình nhạc tiếng Anh hai thập niên trước như Trí Quyền, Đông Quân, Phan Anh, Thanh Tùng, Tiến Huy, Hoàng Thắng… vào tối 30-1.

Tại đây, nhạc sĩ Trần Tiến đã xuất hiện trên sân khấu và hát bài Yesterday của ban nhạc Beatles. Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Trần Tiến hát tiếng Anh trước công chúng. Trần Tiến cũng tiết lộ bản thân ông cũng đã mua hai tập sách nhạc tiếng Anh vào 20 năm trước vì thích bài Yesterday.