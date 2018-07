Philippines đạt giải trình diễn áo dài đẹp nhất tại Hội An

Tối 28-7, tại phố cổ Hội An đã diễn ra phần thi áo dài của cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch Thế giới 2018 - World Miss Tourism Ambassadormang tên đêm "Duyên dáng áo dài - Lụa gió. Đêm thi cũng là đêm trình diễn bộ sưu tập áo dài "Ký ức thời gian" của NTK Thiệu Vy .

Tham dự đêm trình diễn áo dài có ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, ông Trần Thái Duy - trưởng BTC đêm diễn, bà Nguyễn Thị Thành - giám đốc công ty truyền thông giải trí ERM Vietnam, đồng trưởng BTC, ông Justin Huy Nguyễn – chủ tịch cuộc thi World Miss Tourism Ambassador, bà Pawina Bamrungrot - tổng Giám đốc Công ty Miss Aura International Thailand và ông Trần Thái Do – chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Á Đông Villas, chủ đầu tư Silk Sense Hội An River Resort – đơn vị tài trợ địa điểm tổ chức vòng chung kết cuộc thi tại Việt Nam.



Đêm thi – diễn đã diễn ra hào hứng, thú vị với những phần trình diễn nhiệt tình của các thí sinh quốc tế lẫn sự cổ vũ dễ thương của khán giả. Đêm thi – diễn làm nổi bật hồn vía của đời sống và phố cổ Hội An khi diễn ra ở một ngôi nhà cổ nằm ở góc phố cổ ven sông, cạnh chùa Cầu. Cuối chương trình là màn trình diễn hoạt cảnh Ký ức Hội An tái hiện đời sống Hội An xưa với những người dân buôn bán trên đường phố, nhà giàu và người Hoa, người Nhật qua lại, buôn bán sầm uất, cảnh đám cưới xưa… Các hoa hậu đã bước xuống góc phố hòa cùng những cảnh vật, con người xưa làm chương trình trở nên thú vị, hào hứng độc đáo với cả những người diễn, khán giả lẫn du khách trong và ngoài nước đến xem.



Có mặt tại đêm diễn, nam ca sĩ Dương Quốc Hưng đã thể hiện ấn tượng 2 ca khúc Lụa Gió (sáng tác: Bảo Chấn) và "Thương quá Việt Nam" (sáng tác: Phạm Thế Mỹ). Đây cũng là những bản nhạc nền phù hợp cho màn trình diễn áo dài của các người đẹp từ khắp nơi trên thế giới.

Trong đêm diễn áo dài, Ban tổ chức cũng bình chọn ra "Top 5 thí sinh trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất". Kết quả bình chọn dựa trên ý kiến của các thành viên Ban giám khảo là: Doanh nhân - Hoa hậu nhân ái Đỗ Lan, NTK Valentine Vân Nguyễn, bà Pawina Bamrungrot - Tổng Giám đốc Công ty Miss Aura International Thailand - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, NTK áo dài Thiệu Vy, chuyên gia ẩm thực Tuyết Mai cùng với đương kim Hoa hậu đại sứ du lịch Thế giới - Aibedullina Talliya.

Kết thúc phần trình diễn áo dài, các thí sinh cùng nhau bước ra sân khấu trên nền nhạc ca khúc "My Việt Nam" (Tác giả: Thúy Vân). Sau đó, MC công bố kết quả Top 5 thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất.

5 thí sinh đại diện cho 5 quốc gia được xướng tên đó là: Philippines (huy chương vàng), Kiev - Ukraine (huy chương bạc), Việt Nam, Pháp và Estonia cùng đạt huy chương đồng.



Vào ngày mai, các thí sinh sẽ chuẩn bị cho những hoạt động tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường ý nghĩa tại Cù Lao Chàm và phần thi trình diễn bikini tự thiết kế ngay tại khuôn viên Silk Sense Hội An River Resort, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Bà Tuyết Mai trao giải cho thí sinh Estonia.



Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới Aibedulina Talliya trao giải cho Phan Thị Mơ.



Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới Aibedulina Talliya và nhà thiết kế Vân Nguyễn.



Nhà thiết kế Thiệu Vy trao giải cho thí sinh Kiev



Hoa hậu Đỗ Lan trao giải nhất cho đại diện Philippines.



Top 5 đêm diễn



Chào thân thiện khán giả.



Các người đẹp hào hứng chụp ảnh lưu niệm.



Ai cũng hào hứng.