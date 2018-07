Tạm dừng phát hành, không thu hồi sách Gạc Ma-vòng tròn bất tử

Thông báo cho hay, nghiêm túc tiếp thu những góp ý, phản hồi từ phía độc giả và để nâng cao chất lượng nội dung của cuốn sách, NXB Văn học quyết định tạm dừng phát hành (không thu hồi) dưới mọi hình thức cuốn sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” để đính chính, chỉnh sửa.



Thông báo cũng cho biết đối với độc giả có nhu cầu tiếp cận ngay lập tức những thông tin chưa chính xác được đính chính, sửa chữa trong nội dung cuốn sách, NXB Văn học xin gửi bản đính chính, sửa chữa in kèm theo cuốn sách.

“Quý độc giả đã sở hữu sách có thể nhận bản định chính bổ sung này tại tất cả các hệ thống phát hành cuốn sách trên toàn quốc hoặc liên lạc theo địa chỉ của NXB Văn học và Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt tại trang thông tin cuối cuôn sách kể từ ngày 20-7, chúng tôi sẽ có trách nhiệm chuyển đến tay độc giả”, thông báo nêu rõ.

Ngoài ra, NXB Văn học sẽ phối hợp với Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt tiến hành rà soát, chỉnh sửa lại những chi tiết chưa chính xác trong cuốn sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” trong thời gian sớm nhất, kịp thời đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Độc giả có quyền lựa chọn hoàn đổi lại ấn bản mới này cho bản in bị sai sót đã sở hữu trước đó.



Bìa cuốn sách.

Trước đó, TS Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc, Tổng biên tập NXB Văn học, cho biết sẽ tạm dừng phát hành cuốn sách ‘Gạc Ma - Vòng tròn bất tử’ để tiến hành rà soát tổng thể, chỉnh sửa và tổ chức thu đổi sách mới cho bạn đọc, chi phí do NXB chịu trách nhiệm.



“Gạc Ma- Vòng tròn bất tử” do NXB Văn học và First News Trí Việt ấn hành, cuốn sách mất 4 năm để hoàn thành, với sự tham gia biên soạn của 68 người, gồm các nhà nghiên cứu lịch sử và các cựu chiến binh trở về từ Gạc Ma - do Thiếu tướng Lê Mã Lương làm chủ biên.

Nhóm biên soạn đã trò chuyện rất nhiều cùng 9 cựu chiến binh Gạc Ma bị lính Trung Quốc bắt vào ngày 14-3-1988 như Thượng úy Nguyễn Văn Chương, Trương Văn Hiền, Dương Văn Dũng; nghiên cứu rất kỹ hồi ký viết tay của cựu binh Lê Hữu Thảo để có tư liệu hình thành cuốn sách.