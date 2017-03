Bệnh gì cũng cấp thuốc động kinh

Hoạt chất “Levetiracetam” dùng điều trị cho bệnh nhân bị lên cơn động kinh rung giật cơ, co cứng co giật toàn thể… chỉ được sử dụng khi đã chẩn đoán chắc chắn là bệnh động kinh. “Levetiracetam” có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, suy nhược, choáng váng, mệt mỏi, run, rối loạn thăng bằng,… Có thể dẫn đến mất trí nhớ, co giật, kích động, trầm cảm, sợ hãi, rối loạn tâm thần, hành vi bất thường, ảo giác. Đã có báo cáo có trường hợp muốn tự tử sau khi dùng thuốc… Với người già phải thận trọng vì chức năng gan, thận của người già đã suy giảm. (Theo sách Vidal Việt Nam)