Bộ GD&ĐT thành lập 5 đoàn kiểm tra thi tại 63 tỉnh, thành

Hôm nay (26-6), hàng trăm ngàn thí sinh cả nước bước vào ngày thi thứ 2. Buổi sáng, thí sinh thi môn khoa học tự nhiên, buổi chiều thi tiếng Anh. Năm nay, tỉnh Ninh Thuận có hơn 5.800 thí sinh dự thi tại 15 điểm thi tại 6 huyện thị và thành phố để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Có 365 thí sinh thi để xét tốt nghiệp THPT. Ngày thi đầu tiên 25-6, có 90 thí sinh vắng thi môn ngữ văn và toán.

Phụ trách Ban chỉ đạo khu vực Nam Trung bộ, sáng nay Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đến kiểm công tác thi tại cụm thi tỉnh Ninh Thuận do Trường ĐH Marketing TP.HCM và Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận phối hợp cùng Sở GD&ĐT Ninh Thuận tổ chức. Báo cáo với Bạn chỉ đạo từ các trưởng điểm thi, thông tin trong ngày thi đầu tiên, công tác thi diễn ra nghiêm túc, không xảy ra những sai sót nào đáng tiếc. Công tác an ninh được đảm bảo 24/24 giờ trong, ngoài khu vực thi và bảo quản đề thi, in sao đề thi, bài thi tuyệt đối an toàn.