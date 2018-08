Công an điều tra khâu chấm thi 'thiếu logic' tại Hòa Bình

Chiều 2-8, trả lời báo chí, ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình, xác nhận có dấu hiệu bất thường khi chấm thi trắc nghiệm kì thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này.



Theo ông Lương, sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hòa Bình đã tiến hành rà soát các khâu coi thi, chấm thi. Trong quá trình rà soát, tổ kiểm tra đã phát hiện một số vấn đề cần báo cáo với trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh, Bộ GD&ĐT và Công an tỉnh Hòa Bình để xác minh.

“Chúng tôi đã rà soát ở khâu chấm thi trắc nghiệm, nhận thấy thiếu logic, cần phải báo cáo, cụ thể là thời gian chấm trên máy tính không hợp logic. Nói chung là vẫn đang chờ Công an tỉnh Hòa Bình và công an của Bộ Công An điều tra làm rõ” – ông Lương nói.



Ông Lương trả lời báo chí chiều 2-8

Ông Lương cũng cho hay tổ chấm trắc nghiệm đã được công an mời lên làm việc, bao gồm 5 người. Trong đó có ông Vinh là phó trưởng ban chấm thi kiêm tổ trưởng tổ chấm trắc nghiệm; ông Tuấn là cán bộ Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng; một số giáo viên nhà trường.



Tuy nhiên khi phóng viên đặt câu hỏi sự thiếu logic nói trên nằm ở khâu nào và cụ thể ra sao thì phó giám đốc Sở GD&ĐT cho rằng mình không trực tiếp làm việc nên không nắm rõ. Hiện nay công an tỉnh vẫn đang xác minh nên chưa có kết quả gì.

Trả lời câu hỏi nếu sau này xác định có sai phạm trong công tác chấm thi thì Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình sẽ có hướng xử lý như thế nào. Ông Lương cho rằng nếu kết luận của cơ quan công an cho thấy có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó, nghi vấn điểm thi bất thường ở Hòa Bình được đặt ra khi số thí sinh đạt điểm toán từ 9 trở lên là 27 em. Ở môn hóa, trong tổng số 2.394 thí sinh dự thi môn hóa ở Hòa Bình có 14 thí sinh đạt điểm trên 9 chiếm 0,58%. Môn vật lý ở Hòa Bình có 21 điểm 9 trở lên, trong tổng số 2.400 thí sinh dự thi chiếm 0,88%. So sánh với các địa phương khác như: TP.HCM; Hà Nội; Nam Định; Nghệ An thì điểm 9 trở lên ở Hòa Bình vượt trội.

Sau 2 ngày rà soát, chấm thẩm định bài thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 sở GD&ĐT Hòa Bình, tối 23-7 Bộ GD&ĐT đã có thông cáo báo chí về công tác chấm thẩm định các bài thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi này.

Cụ thể, hội đồng chấm thẩm định đã rút toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi đạt từ 8,0 điểm trở lên đối với các môn thi trắc nghiệm để tổ chức chấm thẩm định.

Kết quả chấm thẩm định cho thấy 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi do Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình đã công bố ngày 11-7.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT khẳng định hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình đã thực hiện theo quy trình chấm thi của quy chế và hướng dẫn chấm thi của Bộ GD&ĐT. Có đủ các thành phần quy định: ban chấm thi, ban thư ký, các tổ chấm thi, công an; công tác thanh tra, giám sát chấm thi thực hiện theo quy định; các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc trong túi đựng bài thi, file ảnh gốc phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh trên máy tính bảo đảm đúng quy định; các bài thi đều đủ chữ ký của thí sinh và của cán bộ coi thi phòng thi đó.

Tuy nhiên, Hội đồng chấm thẩm định cũng chỉ ra việc lập một số biên bản trong khi thực hiện các bước chấm thi trắc nghiệm còn sơ sài. Hội đồng đã kiến nghị đối với Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình rút kinh nghiệm trong việc lập biên bản khi thực hiện các bước của quá trình chấm thi trắc nghiệm.