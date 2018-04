Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo kẹp đùi, đánh trẻ

Chiều 20-4, ông Thái Giáp Vinh, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An), đã ra quyết định đình chỉ hoạt động Cơ sở giáo dục mầm non ABC montessori preschool (số 99, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, TP Vinh).

Sáng cùng ngày, sau khi xem video quay cảnh cô giáo cơ sở mầm non ABC kẹp đùi, kẹp chân đánh liên tiếp vào trẻ, ông Trần Thế Sơn, Trưởng Phòng Mầm non Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An và Phòng GD&ĐT TP Vinh, UBND phường Lê Lợi đã trực tiếp kiểm tra cơ sở giáo dục mầm non trên.



Cơ sở giáo dục mầm non ABC montessori preschool.

Theo ông Vinh, qua làm việc thì giáo viên đánh trẻ trong clip đã thừa nhận sai lầm của mình và biện minh là do “nóng” và “không chín chắn”. Cô giáo trực tiếp đánh học sinh đó đã bị tạm đình chỉ công tác.



Trẻ bị đánh trong clip nhập học tại cơ cở mầm non ABC được chừng tháng nay nhưng nghỉ 20 ngày vì bị ốm và chỉ mới học lại được vài ngày thì xảy ra sự việc bị đánh.

Phòng GD&ĐT TP Vinh cho rằng Cơ sở mầm non tư thục ABC mới được cấp phép hoạt động vào sáng 19-4-2018 và đến tối cùng ngày thì xuất hiện video cô đánh trẻ.

Ông Trần Thế Sơn, Trưởng Phòng Mầm non Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, nói về video sự việc.

Ông Sơn cho biết: "Qua cảm nhận trực quan, cô giáo này quá nóng nảy, kẹp chân, kẹp con người ta vào đùi thực sự là bạo hành rồi".

Phía lãnh đạo UBND phường Lê Lợi cũng cho biết đang tiếp tục làm rõ sự việc, trong trường hợp mức độ vi phạm nghiêm trọng, phường sẽ đề nghị các cơ quan chức năng khác xem xét và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tối 19 và sáng 20-4, xuất hiện video clip quay cảnh cô giáo bạo hành trẻ mầm non. Sau đó, cơ quan chức năng xác định video được quay trong phòng học của cơ sở mầm non ABC nêu trên.

Tại số nhà 99 đường Lê Lợi cho thấy tầng hầm bán điện lạnh, tầng 2 trở lên ghi ABC montessori preschool và phía trong có các phòng học bậc mầm non.